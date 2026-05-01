Trophées UNFP : Daniel Riolo balance le nom du meilleur entraîneur de Ligue 1, «il n'y a pas photo»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce jeudi, la Ligue 1 a dévoilé les nommés dans les différentes catégories en vue des Trophées UNFP. Le 11 mai prochain, joueurs et entraîneurs seront récompensés notamment et dans cette saison de championnat qui n'a pas encore décidé de son vainqueur, un nom sort du lot concernant les entraîneurs. Daniel Riolo est catégorique et a tenu à le faire savoir.

Encore dans la course pour une deuxième Ligue des champions consécutive, le PSG est tout proche d'un nouveau titre en Ligue 1 qui pourrait être validé ce week-end. Le club français domine les débats en championnat depuis 15 ans et pourrait encore tout rafler lors des Trophées UNFP. Mais un concurrent de taille s'est dressé sur sa route cette année et selon Daniel Riolo, l'entraîneur mérite bien une petite distinction.

« Si les gens ne lui donnent pas, c’est manif devant l’UNFP » Dans un live sur YouTube et Twitch, la Ligue 1 a donc dévoilé les nommés pour les différentes catégories pour les Trophées UNFP. Ainsi, pour la catégorie du meilleur entraîneur du championnat, on retrouve Luis Enrique bien sûr, mais aussi Paulo Fonseca (OL), Bruno Génésio (LOSC) ou encore Olivier Pantaloni, l'entraîneur de Lorient. Mais un nom retient particulièrement l'attention de Daniel Riolo : Pierre Sage, qui officie au RC Lens. D'ailleurs, la récompense devrait lui revenir selon lui. « Si ce n’est pas Pierre Sage, je ne regarde pas la cérémonie. C’est Pierre Sage. Ce que tu fais avec une telle équipe, un tel budget, de là d’où tu viens… Il n’y a pas photo. Si les gens ne lui donnent pas, c’est manif devant l’UNFP » déclare-t-il dans l'After Foot sur RMC.