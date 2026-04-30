«Quand il faisait pipi…» : La discussion lunaire à propos de Zidane sur RMC

Il y a eu quelques chanceux qui ont pu jouer avec Zinedine Zidane au cours de sa carrière de joueur. Ça a notamment été le cas d’Eric Di Meco. Ce dernier a ainsi côtoyé Zizou lors de différents rassemblements de l’équipe de France. L’ancien de l’OM connait donc bien Zidane, ce qui a d’ailleurs donné lieu à une discussion complètement lunaire sur RMC.
Ce jeudi, à l’occasion du Super Moscato Show sur RMC, les différents intervenants sont notamment revenus sur le match PSG-Bayern Munich en Ligue des Champions et l’intensité de celui-ci. Celle-ci est tellement élevée que c’est difficile de prendre le rythme pour un remplaçant. « Je vais raconter un truc, dans ce match là, avec le rythme qu’il y a, tu fais rentrer n’importe qui, tu fais rentrer Zizou, non pas Zizou… Mais il y a tellement de rythme, quand tu es remplaçant et que tu rentres dans un match comme ça, tu t’étouffes », a d’abord dit Eric Di Meco.
« Il sortait des matchs, il sentait bon »
Vincent Moscato le confirme, même Zinedine Zidane aurait eu du mal à rentrer en jeu dans un match d’une telle intensité : « La biologie c’est la biologie. Quand tu ne peux plus respirer, tu ne peux plus respirer ». Un avis que ne partage pas Pierre Dorian, qui a lâché : « Ah non, sur l’Olympe, ils ont une autre biologie eux ». Ayant eu la chance de jouer avec Zinedine Zidane, Eric Di Meco a alors été interpellé sur le sujet, expliquant : « Je n’ai jamais vu Zizou fatigué ? Il sortait des matchs, il sentait bon ».
« On l’embrasse Zizou, il sait qu’on rigole »
C’est là que la discussion a dérapé à propos de Zinedine Zidane. Rebondissant sur les propos d’Eric Di Meco, Vincent Moscato a alors lâché avec humour : « Quand il fait pipi c’est du champagne, et quand il cague c’est du fois gras ». Toujours sur le ton de la rigolade, l’ancien joueur de l’OM a poursuivi : « Quand il arrivait dans les vestiaire et qu’on avait gagné, on sortait nos flutes de champagne, il faisait pipi et on fêtait ça ». Eric Di Meco a tout de même tenu à dire ensuite : « On l’embrasse Zizou, il sait qu’on rigole ».