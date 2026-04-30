«Quand il faisait pipi…» : La discussion lunaire à propos de Zidane sur RMC

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a eu quelques chanceux qui ont pu jouer avec Zinedine Zidane au cours de sa carrière de joueur. Ça a notamment été le cas d’Eric Di Meco. Ce dernier a ainsi côtoyé Zizou lors de différents rassemblements de l’équipe de France. L’ancien de l’OM connait donc bien Zidane, ce qui a d’ailleurs donné lieu à une discussion complètement lunaire sur RMC.

Ce jeudi, à l’occasion du Super Moscato Show sur RMC, les différents intervenants sont notamment revenus sur le match PSG-Bayern Munich en Ligue des Champions et l’intensité de celui-ci. Celle-ci est tellement élevée que c’est difficile de prendre le rythme pour un remplaçant. « Je vais raconter un truc, dans ce match là, avec le rythme qu’il y a, tu fais rentrer n’importe qui, tu fais rentrer Zizou, non pas Zizou… Mais il y a tellement de rythme, quand tu es remplaçant et que tu rentres dans un match comme ça, tu t’étouffes », a d’abord dit Eric Di Meco.

« Il sortait des matchs, il sentait bon » Vincent Moscato le confirme, même Zinedine Zidane aurait eu du mal à rentrer en jeu dans un match d’une telle intensité : « La biologie c’est la biologie. Quand tu ne peux plus respirer, tu ne peux plus respirer ». Un avis que ne partage pas Pierre Dorian, qui a lâché : « Ah non, sur l’Olympe, ils ont une autre biologie eux ». Ayant eu la chance de jouer avec Zinedine Zidane, Eric Di Meco a alors été interpellé sur le sujet, expliquant : « Je n’ai jamais vu Zizou fatigué ? Il sortait des matchs, il sentait bon ».