Cristiano Ronaldo annonce que « la fin approche », nouvelle déclaration sur sa retraite à venir

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Jusqu’à quand va jouer Cristiano Ronaldo ? Alors que la Coupe du monde en Amérique du Nord approche, l’attaquant portugais de 41 ans, proche du titre en Arabie saoudite avec Al-Nassr, a de nouveau laissé entendre qu’il raccrocherait les crampons dans un avenir proche.

A 41 ans, Cristiano Ronaldo est bien parti pour remporter la Saudi Pro League pour la première fois depuis son arrivée à Al-Nassr en janvier 2023. L’attaquant portugais devrait ensuite prendre la direction de l’Amérique du Nord afin d’y disputer sa dernière Coupe du monde. Car la fin approche pour le quintuple Ballon d’Or, qui a prévenu ses fans.

« Ma carrière a été brillante et je veux qu’elle le reste » « La fin de ma carrière approche, profitons de chaque match, a lancé Cristiano Ronaldo au micro de Canal GOAT. Je continue à jouer non seulement pour cette génération, mais aussi pour celle qui m’a précédée et celle qui va suivre. J’apprécie chaque jour, chaque match, chaque année, même si je me rapproche de la fin de ma carrière. C’est un fait. Ma carrière a été brillante et je veux qu’elle le reste. J’y prends toujours autant de plaisir, je continue à marquer des buts, mais avant tout, l’important, c’est de gagner. Et nous voulons vraiment remporter le championnat. »