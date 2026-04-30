Cristiano Ronaldo annonce que « la fin approche », nouvelle déclaration sur sa retraite à venir

Jusqu’à quand va jouer Cristiano Ronaldo ? Alors que la Coupe du monde en Amérique du Nord approche, l’attaquant portugais de 41 ans, proche du titre en Arabie saoudite avec Al-Nassr, a de nouveau laissé entendre qu’il raccrocherait les crampons dans un avenir proche.
A 41 ans, Cristiano Ronaldo est bien parti pour remporter la Saudi Pro League pour la première fois depuis son arrivée à Al-Nassr en janvier 2023. L’attaquant portugais devrait ensuite prendre la direction de l’Amérique du Nord afin d’y disputer sa dernière Coupe du monde. Car la fin approche pour le quintuple Ballon d’Or, qui a prévenu ses fans.
« Ma carrière a été brillante et je veux qu’elle le reste »
« La fin de ma carrière approche, profitons de chaque match, a lancé Cristiano Ronaldo au micro de Canal GOAT. Je continue à jouer non seulement pour cette génération, mais aussi pour celle qui m’a précédée et celle qui va suivre. J’apprécie chaque jour, chaque match, chaque année, même si je me rapproche de la fin de ma carrière. C’est un fait. Ma carrière a été brillante et je veux qu’elle le reste. J’y prends toujours autant de plaisir, je continue à marquer des buts, mais avant tout, l’important, c’est de gagner. Et nous voulons vraiment remporter le championnat. »
« Quand je dis bientôt, je veux dire probablement dans un an ou deux »
Ce n’est pas la première fois que Cristiano Ronaldo laisse clairement entendre que sa retraite est proche, lui qui se donnait encore « un ou deux ans » en novembre 2025. « Je profite pleinement du moment présent. Comme vous le savez, dans le football, quand on prend de l’âge, on compte les mois très vite. Je me sens très bien en ce moment. Je marque des buts, je suis toujours aussi rapide et vif. Je prends beaucoup de plaisir à jouer en équipe nationale. Mais soyons honnêtes. Quand je dis bientôt, je veux dire probablement dans un an ou deux », avait-il indiqué.