Benzema - Zidane : Ousmane Dembélé continue sa chasse au record en Ligue des champions !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Karim Benzema et Zinedine Zidane mènent la danse dans ce classement 100% français, mais les deux Ballons d'or sont talonnés par Thierry Henry, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ! Grâce à sa 20ème passe décisive délivrée mardi contre le Bayern Munich à Joao Neves, le champion du monde intègre un cercle très fermé et pourrait rafler un nouveau record dans les mois à venir...

Depuis un peu plus d'un an maintenant, Ousmane Dembélé a franchi un cap qui lui a permis de tout rafler. La Ligue des champions, la Supercoupe d'Europe, le Ballon d'or, la Coupe intercontinentale, le trophée The Best ou encore le Globe Soccer Award du joueur de l'année. 2025, c'était l'an I de la nouvelle version de Dembélé. Et en cette année 2026, le Ballon d'or n'entend pas ralentir la cadence.

Ousmane Dembélé, puissance 20 Mardi soir, dans le cadre de la demi-finale aller de Ligue des champions, Ousmane Dembélé a signé un nouveau doublé après celui contre Liverpool au tour précédent. Cette fois-ci, face au Bayern Munich au cours d'une rencontre spectaculaire qui s'est terminée sur le score de 5 buts à 4 en faveur du PSG. En plus de ses deux réalisations, Dembélé a délivré une passe décisive à Joao Neves sur corner. Ce qui lui a permis de signer la 20ème offrande de sa carrière en Ligue des champions et de figurer dans le top 5 des meilleurs passeurs français de la compétition derrière Kylian Mbappé (24), Thierry Henry (25), Zinedine Zidane (26) et Karim Benzema (27). Un record de plus à aller chercher pour Dembélé.