Un joueur du PSG sur le départ à cause d’une recrue ? «Il ne sera pas mis à la porte comme un malpropre»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, le PSG compte profiter du marché des transferts pour se renforcer. Visant plusieurs recrues, le club de la capitale voudrait notamment faire venir un nouvel arrière gauche. Un recrutement alors fatal à Lucas Hernandez ? L'international français pourrait alors encore jouer moins avec le PSG, mais voilà que ce n'est pas pour autant qu'il devrait être poussé vers la sortie cet été.

Plusieurs recrues sont à prévoir pour le PSG lors du mercato à venir. Visant un triplé en Ligue des Champions, le club de la capitale compte se renforcer à des postes précis. L'un des objectifs serait notamment de faire venir une doublure à Nuno Mendes en tant qu'arrière gauche. Un recrutement qui réduirait le temps de jeu de Lucas Hernandez, déjà pas énormément utilisé. Cela pourrait-il être fatal au champion du monde ? Aujourd'hui, le Français est sous contrat jusqu'en 2028 et pas sûr que son avenir s'écrive loin du PSG dans l'immédiat...

« C’est un joueur pour qui le club a du respect » Au micro de RMC, Fabrice Hawkins s'est confié sur cette volonté du PSG de recruter un arrière gauche et les possibles conséquences sur Lucas Hernandez. C'est ainsi que le journaliste a expliqué à propos du champion du monde 2018 : « Le PSG cherche une doublure à gauche. Donc fini pour Lucas Hernandez ? C’est un joueur qui est très respecté, grand professionnel. C’est un joueur pour qui le club a du respect. Il ne sera pas mis à la porte comme un malpropre ».