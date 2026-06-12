Un joueur du PSG sur le départ à cause d’une recrue ? «Il ne sera pas mis à la porte comme un malpropre»

Cet été, le PSG compte profiter du marché des transferts pour se renforcer. Visant plusieurs recrues, le club de la capitale voudrait notamment faire venir un nouvel arrière gauche. Un recrutement alors fatal à Lucas Hernandez ? L'international français pourrait alors encore jouer moins avec le PSG, mais voilà que ce n'est pas pour autant qu'il devrait être poussé vers la sortie cet été.
Plusieurs recrues sont à prévoir pour le PSG lors du mercato à venir. Visant un triplé en Ligue des Champions, le club de la capitale compte se renforcer à des postes précis. L'un des objectifs serait notamment de faire venir une doublure à Nuno Mendes en tant qu'arrière gauche. Un recrutement qui réduirait le temps de jeu de Lucas Hernandez, déjà pas énormément utilisé. Cela pourrait-il être fatal au champion du monde ? Aujourd'hui, le Français est sous contrat jusqu'en 2028 et pas sûr que son avenir s'écrive loin du PSG dans l'immédiat...
« C’est un joueur pour qui le club a du respect »
Au micro de RMC, Fabrice Hawkins s'est confié sur cette volonté du PSG de recruter un arrière gauche et les possibles conséquences sur Lucas Hernandez. C'est ainsi que le journaliste a expliqué à propos du champion du monde 2018 : « Le PSG cherche une doublure à gauche. Donc fini pour Lucas Hernandez ? C’est un joueur qui est très respecté, grand professionnel. C’est un joueur pour qui le club a du respect. Il ne sera pas mis à la porte comme un malpropre ».
« Après, ça va être comme Donnarumma la saison passée »
« Maintenant, il y a une réalité, si un joueur avec ce profil de gaucher, plutôt jeune, qui va gratter du temps de jeu arrive, mathématiquement il y en a un qui va en faire les frais et ce sera Lucas Hernandez. Après, ça va être comme Donnarumma la saison passée, on lui a expliqué que Chevalier allait arriver en numéro 1, c’est soit tu restes et tu ne vas pas beaucoup jouer ou tu t’en vas chercher du temps de jeu ailleurs », a ensuite expliqué le journaliste concernant Lucas Hernandez.