PSG : Ousmane Dembélé plein de regrets ? Walid Acherchour annonce sa revanche !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi soir face au Bayern Munich, Ousmane Dembélé a encore une fois délivré une prestation XXL. Élu homme du match en demi-finale de la Ligue des Champions, l’attaquant français a porté le PSG sur ses épaules. Au sommet de sa carrière, le numéro 10 parisien prend une certaine revanche sur sa carrière comme l’a annoncé le journaliste Walid Acherchour.

Un match de légende. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive face au Bayern Munich ce mardi soir, Ousmane Dembélé a assumé son statut de Ballon d’Or. L’attaquant du PSG, en plus de ses contributions décisives, a réalisé un match quasi parfait dans ses déplacements ainsi que dans ses efforts défensifs. Une prestation d’ensemble qui a confirmé que le numéro 10 parisien était toujours aussi fort que la saison passée, et qui a régalé les observateurs.

Walid Acherchour encense Ousmane Dembélé 🇫🇷 !



« Tous les échos que j'ai sur lui, c'est qu'𝗶𝗹 𝘀𝗲 𝗯𝗼𝘂𝗳𝗳𝗲 𝗰𝗲 𝗾𝘂'𝗶𝗹 𝗮 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗲 𝘀𝗹𝗶𝗽 𝗱𝗲 𝗻𝗲 𝗽𝗮𝘀 𝗮𝘃𝗼𝗶𝗿 𝗲𝘂 𝗰𝗲𝘁 𝗮𝗽𝗽𝗲́𝘁𝗶𝘁 𝘀𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗮𝗶𝗻 𝘀𝘂𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝟱, 𝟲 𝗱𝗲𝗿𝗻𝗶𝗲̀𝗿𝗲𝘀… pic.twitter.com/t46ibMePgP — Actu Foot (@ActuFoot_) April 28, 2026

« Il veut continuer de tout prendre » Présent dans l’émission du Winamax FC au coup de sifflet final, le journaliste Walid Acherchour n’a pas manqué de saluer à sa façon la prestation ahurissante de Dembélé. « Tous les échos que j'ai sur lui, c'est qu’il se bouffe ce qu’il a dans le slip de ne pas avoir eu cet appétit-là sur le terrain lors des 5,6 dernières années.Le Ballon d'or, les buts, la consécration collective qu'il a eus l'année dernière : ça l'a mis dans un état... Il veut continuer de tout prendre, en Coupe du monde, en Ligue des Champions. Il est dans un autre état d’esprit », a confié ce dernier. De son côté, Ousmane Dembélé s'est dit déjà concentré sur le match retour à Munich mercredi prochain.