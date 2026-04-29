PSG : Ousmane Dembélé plein de regrets ? Walid Acherchour annonce sa revanche !

Ce mardi soir face au Bayern Munich, Ousmane Dembélé a encore une fois délivré une prestation XXL. Élu homme du match en demi-finale de la Ligue des Champions, l’attaquant français a porté le PSG sur ses épaules. Au sommet de sa carrière, le numéro 10 parisien prend une certaine revanche sur sa carrière comme l’a annoncé le journaliste Walid Acherchour.
Un match de légende. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive face au Bayern Munich ce mardi soir, Ousmane Dembélé a assumé son statut de Ballon d’Or. L’attaquant du PSG, en plus de ses contributions décisives, a réalisé un match quasi parfait dans ses déplacements ainsi que dans ses efforts défensifs. Une prestation d’ensemble qui a confirmé que le numéro 10 parisien était toujours aussi fort que la saison passée, et qui a régalé les observateurs.
« Il veut continuer de tout prendre »
Présent dans l’émission du Winamax FC au coup de sifflet final, le journaliste Walid Acherchour n’a pas manqué de saluer à sa façon la prestation ahurissante de Dembélé. « Tous les échos que j'ai sur lui, c'est qu’il se bouffe ce qu’il a dans le slip de ne pas avoir eu cet appétit-là sur le terrain lors des 5,6 dernières années.Le Ballon d'or, les buts, la consécration collective qu'il a eus l'année dernière : ça l'a mis dans un état... Il veut continuer de tout prendre, en Coupe du monde, en Ligue des Champions. Il est dans un autre état d’esprit », a confié ce dernier. De son côté, Ousmane Dembélé s'est dit déjà concentré sur le match retour à Munich mercredi prochain.
Dembélé déjà concentré sur le match retour
« On a vu deux grandes équipes qui attaquent et ne se posent pas de questions. Le Bayern est une grande équipe, nous aussi, on est contents du résultat, même si on a un peu arrêté de jouer à 5-2. C’était un match incroyable, on va aller à Munich pour gagner et se qualifier. Il va falloir rester concentrés, mais je pense que ça va donner un beau match », a lâché le Ballon d’Or 2025 au micro de Canal +.