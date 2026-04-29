Hakimi lâche une première information sur sa blessure, la confidence d’un joueur du PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est l’une des mauvaises nouvelles de la soirée. Touché dans les dernières minutes de la demi-finale d’anthologie entre le PSG et le Bayern Munich (5-4), Achraf Hakimi est incertain pour le match retour. Après la partie, Marquinhos et Luis Enrique ont donné de ses nouvelles…

Les joueurs du PSG et du Bayern Munich ont livré une bataille d’anthologie ce mardi soir au Parc des Princes (5-4) en demi-finale aller de Ligue des champions. Un résultat qui permet aux hommes de Luis Enrique de débarquer en Bavière la semaine prochaine avec un léger avantage. Achraf Hakimi sera-t-il apte pour la manche retour ? Touché en fin de match, l’international marocain est resté sur le terrain, son entraîneur ayant déjà effectué ses trois sessions de changements. Après le coup de sifflet final, Luis Enrique et Marquinhos sont revenus sur son état.

« Sur le terrain, il a parlé de crampes » « Comment va Achraf ? Je ne sais pas encore. On va attendre les informations, a indiqué le capitaine du PSG sur Canal+. Sur le terrain, il a parlé de crampes, je ne sais pas si c’est l’ischio ou le mollet. On aura plus d’informations dans les prochains jours. » « Je pense que tous les amoureux du foot ont kiffé regarder, a également indiqué Marquinhos. Nous, sur le terrain, c’était un vrai plaisir de jouer ce match. Ce sont des matches que l’on rêve de jouer pendant toute l’année, que l’on rêve quand on est enfant. C’est comme ça, ils ont ouvert le score, après on est revenu. On a élargi le score, eux sont revenus. Ce sont deux équipes qui ont cette mentalité de ne rien lâcher, de toujours presser, de toujours aller vers l’avant. C’était un beau match de football. Et ça va être comme ça là-bas. On a ce petit avantage mais il faut aller là-bas avec la bonne mentalité et aller gagner là-bas ».