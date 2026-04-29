PSG : Le clin d’œil à Kylian Mbappé après le match d’anthologie contre le Bayern Munich

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est un match qui restera dans l’histoire de la Ligue des champions. Le PSG et le Bayern Munich se sont rendus coup pour coup dans cette demi-finale aller qui a tourné à l’avantage des hommes de Luis Enrique (5-4). Après la partie, l’un des joueurs parisiens a fait référence à une déclaration passée de Kylian Mbappé.

On annonçait une finale avant l’heure, et les deux équipes ont tenu leur rang avec neuf buts inscrits au total dans cette demie aller de Ligue des champions. Le Paris Saint-Germain est venu à bout du Bayern Munich (5-4) au terme d’une rencontre complètement folle et va donc débarquer en Bavière avec un petit but d’avance mercredi prochain. Les hommes de Luis Enrique, Vitinha en tête, savourent ce léger avantage.

🤣 Vitinha 🇵🇹 : « MA FEMME M’APPELLE, JE PRENDS DU TEMPS À SORTIR. »



On a tous les mêmes problèmes finalement 😭.



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« On a vu un grand match de foot, le meilleur auquel j'ai participé dans ma vie » « On est heureux, on a gagné. Contre le Bayern, c'est toujours difficile. On a vu un grand match de foot, le meilleur auquel j'ai participé dans ma vie, a déclaré le milieu du PSG en zone mixte. Ce sont deux très bonnes équipes à une étape de la compétition très importante. On est content d'avoir gagné mais on l'a vu ce soir (mardi), ça ne signifie absolument rien (dans l'optique de la qualification). On ira là-bas avec la même intensité, pour gagner comme on l'a fait à Chelsea et Liverpool. »