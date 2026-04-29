PSG : Le clin d’œil à Kylian Mbappé après le match d’anthologie contre le Bayern Munich

C’est un match qui restera dans l’histoire de la Ligue des champions. Le PSG et le Bayern Munich se sont rendus coup pour coup dans cette demi-finale aller qui a tourné à l’avantage des hommes de Luis Enrique (5-4). Après la partie, l’un des joueurs parisiens a fait référence à une déclaration passée de Kylian Mbappé.
On annonçait une finale avant l’heure, et les deux équipes ont tenu leur rang avec neuf buts inscrits au total dans cette demie aller de Ligue des champions. Le Paris Saint-Germain est venu à bout du Bayern Munich (5-4) au terme d’une rencontre complètement folle et va donc débarquer en Bavière avec un petit but d’avance mercredi prochain. Les hommes de Luis Enrique, Vitinha en tête, savourent ce léger avantage.
« On a vu un grand match de foot, le meilleur auquel j'ai participé dans ma vie »
« On est heureux, on a gagné. Contre le Bayern, c'est toujours difficile. On a vu un grand match de foot, le meilleur auquel j'ai participé dans ma vie, a déclaré le milieu du PSG en zone mixte. Ce sont deux très bonnes équipes à une étape de la compétition très importante. On est content d'avoir gagné mais on l'a vu ce soir (mardi), ça ne signifie absolument rien (dans l'optique de la qualification). On ira là-bas avec la même intensité, pour gagner comme on l'a fait à Chelsea et Liverpool. »
« Il faut bien se reposer, bien manger »
« Ce qu’on se dit après un tel match ? Qu'on est fatigué mais content d'avoir renversé le match et d'avoir marqué autant de buts contre un tel adversaire », a enchaîné Vitinha, faisant ensuite une référence à la déclaration passée de Kylian Mbappé qui avait fait parler en février 2023. « Il faut bien se reposer, bien manger (rires), c'est un cliché, mais c'est important. Et là-bas on va faire un grand match, j'en suis sûr », conclut le Portugais.
A l’époque, Kylian Mbappé avait fait une grosse allusion à l’hygiène de vie de certains partenaires. « Il faut que chacun mange bien, dorme bien », lâchait l’actuel attaquant du Real Madrid, visant probablement Neymar, dont les soirées dans sa maison de Bougival, dans les Yvelines, faisaient les gros titres à l’époque.