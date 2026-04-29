Le PSG et l’équipe de France disposent d’un joueur «comme Neymar»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui à Santos, Neymar n’a peut-être pas eu la carrière que tout le monde escomptait, mais le Brésilien restera comme l’un des joueurs les plus talentueux de l’histoire du football. Un phénomène que certains peuvent retrouver aujourd’hui chez un joueur du PSG et de l’équipe de France. En effet, Désiré Doué rappellerait à beaucoup ce qu’a pu être Neymar.

A 20 ans, Désiré Doué fait aujourd’hui le bonheur du PSG. Héros de la dernière finale de la Ligue des Champions Avec un doublé face à l’Inter Milan, celui qui joue aussi pour l’équipe de France a vu sa cote de popularité exploser au cours des derniers mois. Doué impressionne tout le monde quand il est sur le terrain grâce notamment à ses facultés techniques. Et voilà que celles-ci rappellent notamment un certain Neymar.

«La réincarnation d’Andrea Pirlo» dénichée par Luis Enrique avec le PSG ? https://t.co/hYlLGxkbRu — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

« Doué ? Il est comme Neymar » Désiré Doué serait-il le nouveau Neymar ? Ils sont nombreux à le dire. Il en a d’ailleurs été question à nouveau lors du podcast de Rio Ferdinand. Exprimant son amour pour le joueur du PSG et de l’équipe de France, l’ancien de Manchester United a lâché : « Doué, je l’aime. Il peut jouer à droite ou à gauche ». Rebondissant sur ces propos, Patrice Evra a ensuite comparé Doué à Neymar, confiant : « Doué ? Il est comme Neymar. Incroyable ».