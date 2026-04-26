Bayern Munich - Michael Olise : La mise en garde de Lizarazu, le PSG est en danger

Après avoir assuré sa place de leader de Ligue 1 avec une petite avance, le Paris Saint-Germain peut se concentrer exclusivement sur sa demi-finale de Ligue des Champions. Mais l’obstacle est de taille, puisque les hommes de Luis Enrique vont devoir en découdre face au Bayern Munich et sa star, le Français Michael Olise.
Après avoir soulevé la première Ligue des Champions de son histoire la saison dernière, le PSG pourrait réaliser le doublé. En tout cas, les Parisiens avancent en favori après avoir notamment éliminé Chelsea et Liverpool. Mais en demi-finale ça se corse, puisque c’est un Bayern Munich qui semble être intouchable qui s’approche face au Champion en titre.
« Il y a évidemment d’autres joueurs qui sont très bons, mais Olise est fantastique »
Le nouveau visage de ce Bayern Munich est évidemment Michael Olise, principale arme de Vincent Kompany cette saison. L’international français a totalement explosé depuis son transfert en Allemagne en juillet 2024 en provenance de Crystal Palace... et le PSG ferait bien de le surveiller ! « Le Bayern est la meilleure attaque d’Europe. Il y a évidemment d’autres joueurs qui sont très bons, mais Olise est fantastique » a expliqué Bixente Lizarazu à quelques jours de cette finale de Ligue des Champions, dans Téléfoot.
« Il vole en ce moment, c’est le joueur qu’il faut absolument arrêter pour le PSG
« Il est hyper talentueux, en grande confiance, très dangereux sur son côté droit avec le Bayern, notamment dans il rentre et qu’il ouvre son pied » a poursuivi le Champion du monde 1998, qui a d’ailleurs porté les couleurs du Bayern Munich au cours de sa carrière de joueur. « Il vole en ce moment, c’est le joueur qu’il faut absolument arrêter pour le PSG ». Attention toutefois aux autres dangers bavarois et notamment l’international anglais Harry Kane, qui est sur une saison totalement folle avec 53 buts en 45 matchs toutes compétitions confondues et pourrait faire mal au PSG.