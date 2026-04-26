Bayern Munich - Michael Olise : La mise en garde de Lizarazu, le PSG est en danger

Axel Cornic

Après avoir assuré sa place de leader de Ligue 1 avec une petite avance, le Paris Saint-Germain peut se concentrer exclusivement sur sa demi-finale de Ligue des Champions. Mais l’obstacle est de taille, puisque les hommes de Luis Enrique vont devoir en découdre face au Bayern Munich et sa star, le Français Michael Olise.

Après avoir soulevé la première Ligue des Champions de son histoire la saison dernière, le PSG pourrait réaliser le doublé. En tout cas, les Parisiens avancent en favori après avoir notamment éliminé Chelsea et Liverpool. Mais en demi-finale ça se corse, puisque c’est un Bayern Munich qui semble être intouchable qui s’approche face au Champion en titre.

PSG - Renato Marin : L'invité surprise qui va provoquer le transfert de Lucas Chevalier ? https://t.co/3z8qFoq85E — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

« Il y a évidemment d’autres joueurs qui sont très bons, mais Olise est fantastique » Le nouveau visage de ce Bayern Munich est évidemment Michael Olise, principale arme de Vincent Kompany cette saison. L’international français a totalement explosé depuis son transfert en Allemagne en juillet 2024 en provenance de Crystal Palace... et le PSG ferait bien de le surveiller ! « Le Bayern est la meilleure attaque d’Europe. Il y a évidemment d’autres joueurs qui sont très bons, mais Olise est fantastique » a expliqué Bixente Lizarazu à quelques jours de cette finale de Ligue des Champions, dans Téléfoot.