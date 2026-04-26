Mercato - Michael Olise : L’annonce cash du Bayern Munich pour son avenir

Axel Cornic

En seulement quelques années, Michael Olise est devenu l’une des stars à suivre en Europe, avec d’ailleurs un rôle toujours plus important dans l’équipe de France de Didier Deschamps. De quoi susciter la convoitise des plus grands clubs de la planète, mais du côté du Bayern Munich on n’a aucune intention de laisser filer l’international tricolore de 24 ans.

Depuis quelques années, la France produit certains des plus grands talents de la planète. On parle énormément d’Ousmane Dembélé, de Kylian Mbappé ou encore de Désiré Doué, mais la véritable surprise de l’équipe de France n’est autre que Michael Olise. L’ancien de Crystal Palace a en effet eu une ascension fulgurante, devenant un titulaire indiscutable dans le dispositif de Didier Deschamps, en vue de la Coupe du monde 2027. Et c’est encore plus fort au Bayern Munich, où il est sans conteste la star de l’équipe.

Zidane arrive en équipe de France : «Deschamps ne va pas vouloir partir comme ça», l'avertissement de Djibril Cissé ! https://t.co/yOWILUbGui — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

Tout le monde veut Michael Olise Evidemment, son explosion a attiré les regards et il n’a pas fallu attendre longtemps avant de voir son nom être évoqué du côté de Manchester City ou du Real Madrid. Mais son prix aussi est monté en flèche, puisque le joueur acheté 53M€ en juillet 2024 en vaudra désormais plus du double ! Le site spécialisé Transfermarkt l’évalue en effet à 140M€ et du côté du Bayern Munich on pourrait aisément faire monter cette somme, s’appuyant notamment sur un solide contrat jusqu’en 2029 qui pourrait même être prolongé.