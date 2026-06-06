Jürgen Klopp à la place de José Mourinho : La nouvelle folie annoncée pour le Real Madrid !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une saison décevante, le Real Madrid va connaître beaucoup de changements. Ces derniers jours, Florentino Pérez et son opposant Enrique Riquelme n'arrêtent pas les apparitions médiatiques et font des promesses quant à la construction de leur équipe à venir. Ce dernier a d'ailleurs fait part de son choix pour le poste d'entraîneur, différent de celui de Pérez.

Dimanche, le nouveau président du Real Madrid sera connu. S'il s'agit de Florentino Pérez, qui conservera cette fonction, on sait déjà que José Mourinho va faire son retour au poste d'entraîneur. Son opposant Enrique Riquelme opte pour Jürgen Klopp, qui n'a plus entraîné depuis son départ de Liverpool il y a deux ans. Une annonce incroyable qui en dit long sur les ambitions de Riquelme, mais pour le moment rien n'est fait.

Jürgen Klopp bientôt au Real Madrid ? Alors que la crise a bouleversé les rangs du Real Madrid ces dernières semaines, la possibilité de voir un nouveau président après Florentino Pérez existe. Comme le rapporte AS, Enrique Riquelme a en effet publié un communiqué assurant que son choix se portera sur Jürgen Klopp pour le poste d'entraîneur en cas de victoire aux élections. Il n'y a pour l'instant pas d'accord. « Un club comme le Real Madrid doit prendre ses décisions sportives par l'intermédiaire de la personne responsable. Depuis l'arrivée de Raúl González Blanco, notre directeur sportif et le joueur le plus capé de l'histoire du club, cette responsabilité lui incombe. Pour le poste d'entraîneur, dès son arrivée, Raúl n'a proposé qu'un seul nom : celui d'un coach qui a marqué l'histoire du football mondial. Un homme qui a remporté la Ligue des champions, qui a ramené Liverpool au sommet de l'Europe et de l'Angleterre après des décennies d'attente, qui a fait du Borussia Dortmund un champion face à des géants financiers, et qui a laissé derrière lui, partout où il est passé, quelque chose d'encore plus précieux que des titres : une identité, un caractère, un leadership et une culture de la victoire fondée sur l'effort collectif » peut-on lire.