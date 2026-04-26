Le PSG va bientôt boucler une signature... et va terminer son mercato au milieu de terrain !

Alexis Brunet

De plus en plus, Lucas Beraldo s’impose comme une solution crédible pour le PSG au milieu de terrain. Le Brésilien a d’ailleurs rendu une très bonne prestation face à Angers ce samedi, lui qui devrait bientôt prolonger son contrat avec Paris jusqu’en 2030. S’il n’y a aucun départ, le club de la capitale ne devrait d’ailleurs faire venir personne pour renforcer son entrejeu.

Avant de se focaliser sur le choc de Ligue des champions face au Bayern Munich, le PSG affrontait Angers ce samedi en Ligue 1. Face au SCO, Luis Enrique avait décidé de faire tourner son effectif et c’était notamment le trio Gonçalo Ramos, Kang-in Lee et Bradley Barcola qui commençait la rencontre. Le Sud-Coréen s’est d’ailleurs illustré en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive pour Lucas Beraldo. Senny Mayulu est le troisième buteur parisien.

Encore un bon Lucas Beraldo au milieu contre Angers.

Luis Enrique est en train d’en faire un joueur polyvalent.

Le Brésilien va bientôt prolonger jusqu’en 2030 comme révélé sur @RMCsport

S’il n’y a pas de départ. Le PSG ne devrait pas recruter au milieu cet été. pic.twitter.com/BFHXYdQJqC — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) April 25, 2026

Lucas Beraldo s’impose au milieu de terrain Alors qu’il est un défenseur central de base, Lucas Beraldo évolue de plus en plus au milieu de terrain avec le PSG. Luis Enrique avait encore une fois décidé de faire confiance dans l’entrejeu au Brésilien et ce dernier a brillé. Il a notamment délivré une passe décisive magnifique pour Senny Mayulu, mais il s’est également montré précieux dans la récupération. Après la rencontre, Luis Enrique a couvert d'éloges l'ancien joueur de Sao Paulo. « Beraldo, c’est plus un Busquets qu’un Vitinha. Il sait faire avancer le jeu. Pour moi, c’est l’homme du match. Je n’aime pas faire jouer un défenseur au milieu, mais Beraldo est un défenseur central différent. »