Départ du Real Madrid : Ça s'active déjà pour Eduardo Camavinga ?

Alexis Brunet

Suite à sa mauvaise prestation contre le Bayern Munich, Eduardo Camavinga est plus que jamais annoncé sur le départ du Real Madrid. Le milieu de terrain pourrait aller voir ailleurs après cinq ans au sein de la capitale espagnole et il aurait d’ailleurs été proposé à plusieurs clubs. Arsenal pourrait notamment accueillir le Français cet été.

Le 15 avril dernier, après une nouvelle défaite 4-3 contre le Bayern Munich, le Real Madrid disait adieu à la Ligue des champions au stade des quarts de finale. Battus à l’aller, les Madrilènes ont longtemps cru qu’ils allaient pouvoir inverser la situation, mais l’expulsion d’Eduardo Camavinga a tout changé. Entré à la 62ème minute, le Français a reçu un premier carton jaune à la 78ème puis un second à la 86ème pour gain de temps. Les Bavarois en ont par la suite profité pour inscrire deux buts par l’intermédiaire de Diaz et Olise et ainsi valider définitivement leur qualification.

Mercato : Eduardo Camavinga au PSG, c’est déjà validé par un journaliste https://t.co/nxxXd4Q8sz — le10sport (@le10sport) April 23, 2026

Un départ pour Camavinga ? Forcément, cette expulsion qui a entraîné l’élimination du Real Madrid ne passerait pas du tout en Espagne. Eduardo Camavinga serait plus que jamais sur le départ, lui qui est arrivé en 2021 à Madrid en provenance du Stade Rennais. Selon les informations de CaughtOffside, le Français aurait été proposé à plusieurs clubs, dont Arsenal. Les Gunners auraient également pris contact avec l’entourage d’Arda Güler qui s’est récemment blessé et qui est forfait jusqu’à la fin de la saison.