«S'il avait vu Courtois arriver au PSG, il serait parti» : Le transfert de Chevalier a régalé Safonov !

Pierrick Levallet

L’été dernier, le PSG prenait une décision surprenante en choisissant de remplacer Gianluigi Donnarumma pour Lucas Chevalier. Ce dernier arrivait dans la peau d’un numéro, mais a finalement vu Matvey Safonov lui passer devant dans la hiérarchie. Le transfert de l’international français a ainsi fait les affaires du Russe chez les Rouge-et-Bleu.

Peu actif sur le mercato l’été dernier, le PSG a tout de même bouclé quelques transferts. Le club de la capitale a notamment pris une décision surprenante en remplaçant Gianluigi Donnarumma par Lucas Chevalier. L’international français arrivait dans la peau d’un numéro un, puisqu’il semblait avoir le profil adéquat aux yeux de Luis Enrique. Mais ses performances ont été plutôt décevantes, au point que Matvey Safonov a fini par lui passer devant dans la hiérarchie. Nabil Djellit estime d’ailleurs que l’arrivée de Lucas Chevalier a fait les affaires du portier russe.

Chevalier et Safonov remplacés par un autre gardien au PSG : Le nom de l'invité surprise est balancé dans L'EQUIPE du Soir https://t.co/HNNQKSJMGW — le10sport (@le10sport) April 25, 2026

«Il s'est dit qu'il avait un coup à jouer» « On a la lecture du côté de Chevalier, mais jamais de Safonov. Il était numéro 2 l'année dernière, à votre avis, s'il avait vu arriver Neuer ou Courtois, est-ce qu'il aurait été chercher du temps de jeu ailleurs ? Oui, il serait parti. Mais il a vu arriver Chevalier et il s'est dit qu'il avait un coup à jouer. Et il a bien fait de le jouer ce coup-là, parce qu'aujourd'hui, le meilleur gardien c'est lui. Et si je suis Chevalier, et que je veux jouer au football, à minima, je réfléchis cet été à partir » a confié le journaliste dans L’Equipe du Soir sur La Chaîne L’Equipe.