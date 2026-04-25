Surprise de la saison à l'OL, Afonso Moreira fait une annonce sur son avenir !

En grande difficulté l'année dernière, l'OL a évité de peu la relégation à cause de ses ennuis financiers. Sauvé, le club a dû toutefois trouver des solutions sur le mercato pour composer une nouvelle équipe avec des joueurs moins cotés. C'est le cas d'Afonso Moreira qui a débarqué du Sporting Portugal. L'ailier de 21 ans s'est révélé à Lyon et l'a bien fait comprendre.
Elu homme du match face au PSG le week-end dernier, Afonso Moreira est l'un des principaux artisans de la victoire de l'OL sur le club de la capitale. Les Lyonnais se replacent complètement dans la course au podium final de Ligue 1 et la bonne ambiance se fait ressentir au sein de cette équipe. Le jeune Portugais est l'une des grandes satisfactions de cette saison à Lyon et visiblement, l'histoire va continuer de s'écrire.
Surprise à l'OL pour Afonso Moreira
Recruté pour 2M€ l'été dernier, Afonso Moreira n'était pas forcément programmé pour porter à ce point les espoirs de l'OL. Le joueur de 21 ans a pris plus de place dans l'effectif après la blessure de Malick Fofana et remplit son rôle à la perfection depuis. Le Portugais vit cette saison comme un rêve avec une énorme satisfaction. « Pour être vraiment honnête, non. Je ne m’attendais pas non plus à rien de ce que je réalise aujourd’hui, parce que j’avais conscience de mes qualités, mais je savais que ce serait un très grand pas pour moi d’arriver à Lyon (…) si vous m’aviez demandé ça il y a six mois, j’aurais dit clairement que c’était impossible » déclare-t-il pour L'Equipe.
Afonso Moreira a tranché pour son avenir
Sous contrat jusqu'en 2029 à Lyon, Afonso Moreira se plaît à l'OL et il a visiblement les moyens de s'illustrer de longues années au club. En tout cas, il n'a pas prévu de faire ses valises cet été. « Je suis très heureux ici. Je veux atteindre la Ligue des champions avec Lyon, parce que c’est important pour le club et pour moi aussi. C’est très clair. L’atteindre, puis la jouer. J’ai déjà fait un match avec le Sporting, mais seulement trente minutes à Dortmund… Ce n’était pas assez » poursuit-il, tout en évoquant aussi son rêve de disputer le Mondial 2026 aux côtés de Cristiano Ronaldo avec le Portugal.