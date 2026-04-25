Surprise de la saison à l'OL, Afonso Moreira fait une annonce sur son avenir !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En grande difficulté l'année dernière, l'OL a évité de peu la relégation à cause de ses ennuis financiers. Sauvé, le club a dû toutefois trouver des solutions sur le mercato pour composer une nouvelle équipe avec des joueurs moins cotés. C'est le cas d'Afonso Moreira qui a débarqué du Sporting Portugal. L'ailier de 21 ans s'est révélé à Lyon et l'a bien fait comprendre.

Elu homme du match face au PSG le week-end dernier, Afonso Moreira est l'un des principaux artisans de la victoire de l'OL sur le club de la capitale. Les Lyonnais se replacent complètement dans la course au podium final de Ligue 1 et la bonne ambiance se fait ressentir au sein de cette équipe. Le jeune Portugais est l'une des grandes satisfactions de cette saison à Lyon et visiblement, l'histoire va continuer de s'écrire.

OL - Endrick : Karim Benzema réagit à sa provocation contre le PSG https://t.co/O2RzhkpIWv — le10sport (@le10sport) April 23, 2026

Surprise à l'OL pour Afonso Moreira Recruté pour 2M€ l'été dernier, Afonso Moreira n'était pas forcément programmé pour porter à ce point les espoirs de l'OL. Le joueur de 21 ans a pris plus de place dans l'effectif après la blessure de Malick Fofana et remplit son rôle à la perfection depuis. Le Portugais vit cette saison comme un rêve avec une énorme satisfaction. « Pour être vraiment honnête, non. Je ne m’attendais pas non plus à rien de ce que je réalise aujourd’hui, parce que j’avais conscience de mes qualités, mais je savais que ce serait un très grand pas pour moi d’arriver à Lyon (…) si vous m’aviez demandé ça il y a six mois, j’aurais dit clairement que c’était impossible » déclare-t-il pour L'Equipe.