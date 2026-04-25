Mercato : Entre un gros transfert et la Ligue des champions avec l’OL, Alfonso Moreira a fait son choix !

L’été dernier, l’OL, qui n’avait pas beaucoup d’argent pour son mercato, décidait de tenter un coup en allant chercher Afonso Moreira du côté du Sporting Lisbonne pour 2M€. Un peu moins d’un an plus tard, ce transfert s’avère être une réussite et le jeune attaquant a d’ailleurs de hautes ambitions avec Lyon : aller en Ligue des champions.
En proie à de grosses difficultés financières l’été dernier, l’OL a bien cru qu’il allait être relégué. Finalement, le club rhodanien s’est sauvé, mais il a dû vendre certains de ses meilleurs joueurs. Avec un budget limité, Lyon a donc dû réfléchir pour recruter malin et certains coups sont aujourd’hui une vraie réussite.
Afonso Moreira, la vraie trouvaille de l’OL
À la recherche de joueurs offensifs peu coûteux, l’OL s’était tourné du côté du Portugal et plus précisément du Sporting Lisbonne. Matthieu Louis-Jean jetait alors son dévolu sur un certain Afonso Moreira, qui n’avait connu que la réserve du club lisboète. Finalement, le directeur du recrutement lyonnais a eu le nez creux, car le joueur de 21 ans s’est montré décisif à 17 reprises cette saison (sept buts et dix passes décisives) en 33 matchs toutes compétitions confondues. L’ailier a d’ailleurs été buteur et passeur dimanche dernier lors de la victoire de l’OL contre le PSG au Parc des princes.
Afonso Moreira veut jouer la LDC avec l’OL
Forcément, avec de telles statistiques, Afonso Moreira pourrait quitter l’OL cet été et rapporter gros au club rhodanien. Toutefois, à choisir entre un gros transfert et une campagne de Ligue des champions avec Lyon la saison prochaine, le jeune attaquant a tranché. « Attendez, je suis très heureux ici ! Je veux atteindre la Ligue des champions avec Lyon, parce que c'est important pour le club et pour moi aussi. C'est très clair. L'atteindre, puis la jouer. J'ai déjà fait un match avec le Sporting, mais seulement trente minutes à Dortmund... Ce n'était pas assez », a déclaré Moreira dans un entretien accordé à L’Équipe.