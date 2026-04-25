Mercato : Entre un gros transfert et la Ligue des champions avec l’OL, Alfonso Moreira a fait son choix !

Alexis Brunet

L’été dernier, l’OL, qui n’avait pas beaucoup d’argent pour son mercato, décidait de tenter un coup en allant chercher Afonso Moreira du côté du Sporting Lisbonne pour 2M€. Un peu moins d’un an plus tard, ce transfert s’avère être une réussite et le jeune attaquant a d’ailleurs de hautes ambitions avec Lyon : aller en Ligue des champions.

En proie à de grosses difficultés financières l’été dernier, l’OL a bien cru qu’il allait être relégué. Finalement, le club rhodanien s’est sauvé, mais il a dû vendre certains de ses meilleurs joueurs. Avec un budget limité, Lyon a donc dû réfléchir pour recruter malin et certains coups sont aujourd’hui une vraie réussite.

Afonso Moreira contra o PSG: golo, assistência e eleito o melhor em campo 🌟 pic.twitter.com/KXVclAnF0m — B24 (@B24PT) April 19, 2026

Afonso Moreira, la vraie trouvaille de l’OL À la recherche de joueurs offensifs peu coûteux, l’OL s’était tourné du côté du Portugal et plus précisément du Sporting Lisbonne. Matthieu Louis-Jean jetait alors son dévolu sur un certain Afonso Moreira, qui n’avait connu que la réserve du club lisboète. Finalement, le directeur du recrutement lyonnais a eu le nez creux, car le joueur de 21 ans s’est montré décisif à 17 reprises cette saison (sept buts et dix passes décisives) en 33 matchs toutes compétitions confondues. L’ailier a d’ailleurs été buteur et passeur dimanche dernier lors de la victoire de l’OL contre le PSG au Parc des princes.