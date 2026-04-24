Mercato - PSG - Kvaratskhelia : Un plan B est activé par Arsenal ?

Alexis Brunet

Ces derniers temps, de nombreuses rumeurs affirmaient que Khvicha Kvaratskhelia était dans le viseur d’Arsenal cet été. Toutefois, le PSG ne serait pas ouvert à un départ pour le Géorgien et les Gunners vont sans doute devoir aller voir ailleurs. Ils auraient d’ailleurs trouvé une nouvelle piste en Premier League, plus précisément du côté de Newcastle avec Anthony Gordon.

En cette fin de saison, Khvicha Kvaratskhelia est le joueur en forme côté PSG. Le Géorgien marche sur l’eau, lui qui a marqué cinq buts et délivré deux passes décisives lors des cinq derniers matchs de Ligue des champions du club de la capitale. Alors que l’on disait que l’ancien du Napoli était moins performant en Ligue 1, il a inscrit un doublé contre Nantes mercredi (3-0), ce qui porte son total à sept réalisations en championnat.

Kvaratskhelia : Les coulisses de son transfert au PSG révélées sur La Chaine L’Equipe https://t.co/aU6968PHrC — le10sport (@le10sport) April 24, 2026

Arsenal va devoir oublier Kvaratskhelia Cette saison encore, Khvicha Kvaratskhelia s’est donc imposé comme l’un des meilleurs ailiers d’Europe et forcément cela attire l’attention. Dernièrement, de nombreuses sources affirmaient qu’Arsenal avait coché le nom du Géorgien pour renforcer son attaque lors du mercato estival. Problème, d’après les informations de Talksport, le champion de France n'aurait aucune intention de vendre le joueur de 25 ans, qui devrait donc, sauf coup de tonnerre, rester à Paris cet été.