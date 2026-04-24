Mercato - PSG - Kvaratskhelia : Un plan B est activé par Arsenal ?

Ces derniers temps, de nombreuses rumeurs affirmaient que Khvicha Kvaratskhelia était dans le viseur d’Arsenal cet été. Toutefois, le PSG ne serait pas ouvert à un départ pour le Géorgien et les Gunners vont sans doute devoir aller voir ailleurs. Ils auraient d’ailleurs trouvé une nouvelle piste en Premier League, plus précisément du côté de Newcastle avec Anthony Gordon.
En cette fin de saison, Khvicha Kvaratskhelia est le joueur en forme côté PSG. Le Géorgien marche sur l’eau, lui qui a marqué cinq buts et délivré deux passes décisives lors des cinq derniers matchs de Ligue des champions du club de la capitale. Alors que l’on disait que l’ancien du Napoli était moins performant en Ligue 1, il a inscrit un doublé contre Nantes mercredi (3-0), ce qui porte son total à sept réalisations en championnat.
Arsenal va devoir oublier Kvaratskhelia
Cette saison encore, Khvicha Kvaratskhelia s’est donc imposé comme l’un des meilleurs ailiers d’Europe et forcément cela attire l’attention. Dernièrement, de nombreuses sources affirmaient qu’Arsenal avait coché le nom du Géorgien pour renforcer son attaque lors du mercato estival. Problème, d’après les informations de Talksport, le champion de France n'aurait aucune intention de vendre le joueur de 25 ans, qui devrait donc, sauf coup de tonnerre, rester à Paris cet été.
Arsenal pense aussi à Gordon
Arsenal sait qu’il aura très peu de chances de s’offrir Khvicha Kvaratskhelia et les Gunners commencent donc à explorer d’autres pistes. Toujours selon Talksport, Mikel Arteta penserait également à Anthony Gordon qui réalise du très bon travail du côté de Newcastle avec déjà 17 buts et cinq passes décisives en 46 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Mais là encore, la tâche sera difficile pour les Londoniens car le Bayern Munich serait aussi très intéressé par l’international anglais de 25 ans. La bagarre sera donc féroce pour Gordon, qui est estimé à 60M€ par le site spécialisé Transfermarkt.