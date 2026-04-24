Transfert à 93M€ : Le PSG s'embarque dans un gros dossier face aux cadors de Premier League !

Alexis Brunet

Cet été, le PSG va chercher à se recruter et le club de la capitale serait sur la piste d’un attaquant de Premier League. Problème, ce dernier est courtisé par plusieurs cadors du championnat anglais et son prix serait fixé à environ 93M€, ce qui pourrait forcer Luis Campos à explorer d’autres pistes un peu moins couteuses.

Dans cette fin de saison, le PSG a encore de nombreux objectifs. Premièrement, le club de la capitale n’a pas encore sécurisé son titre en Ligue 1 car la bataille avec le RC Lens est féroce. Les deux équipes doivent d’ailleurs s’affronter le 13 mai prochain et le championnat pourrait donc se jouer là. En parallèle, les Parisiens doivent également gérer la Ligue des champions car ils sont qualifiés pour les demi-finales et ils affronteront le Bayern Munich au Parc des princes le 28 avril puis le 6 mai du côté de l’Allianz Arena.

🚨 Manchester United, Arsenal, Chelsea and PSG are the most genuine suitors for Morgan Rogers.



Liverpool and Bayern not as active as of now.



Understand Rogers is just as open to a move abroad as staying in England and has admiration for Luis Enrique.https://t.co/kafEZjH4pR — Ben Jacobs (@JacobsBen) April 24, 2026

Le PSG s’intéresse à Morgan Rogers Après cette saison encore une fois longue et éprouvante viendra le temps du mercato. Là encore le PSG aura du travail car Luis Campos souhaite renforcer l’effectif de Luis Enrique avec des joueurs particulièrement bien adaptés. D’après les informations de Talksport, le club de la capitale aurait d’ailleurs coché le nom de Morgan Rogers pour venir rejoindre l’attaque parisienne. L’international anglais peut évoluer dans différentes positions et il a déjà inscrit douze buts tout en délivrant neuf passes décisives en 48 rencontres toutes compétitions confondues avec Aston Villa.