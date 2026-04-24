L'OM n'en voulait plus : Pep Guardiola fonce sur Azzedine Ounahi !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lorsqu'il débarque à l'OM après la Coupe du monde, Azzedine Ounahi a tout du joli coup sur le mercato. Mais à Marseille, l'international marocain n'arrivera jamais à s'imposer, et a finalement rejoint Gérone l'été dernier. Un choix payant puisque l'ancien milieu de terrain d'Angers est désormais dans le viseur de Manchester City !

Ce fut l'une des grandes surprises de la Coupe du monde au Qatar. Demi-finaliste du Mondial 2022 avec le Maroc, Azzedine Ounahi avait crevé l'écran, laissant même sans voix un certain Luis Enrique, alors sélectionneur de l'Espagne, admiratif face à la prestation du milieu de terrain marocain en huitième de finale du tournoi qui avait vu les Lions de l'Atlas éliminer la Roja. Et après la compétition, c'est l'OM qui avait flairé le bon coup en recrutant Azzedine Ounahi pour 8M€ alors qu'il évoluait à Angers.

🇲🇦 "OUNAHI INTERESA MUCHO al MANCHESTER CITY".



👉 "Tiene una cláusula de 20M€".



ℹ️ @10JoseAlvarez pic.twitter.com/AcT8FjQZYQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 24, 2026

Manchester City veut Ounahi ! Néanmoins, à l'OM, la mayonnaise ne prendra pas et Azzedine Ounahi a finalement rejoint Gérone l'été dernier après avoir été prêté durant une saison au Panathinaïkos. Un choix plus que judicieux puisque grâce à ses performances en Liga, le Marocain a tapé dans l'œil de... Pep Guardiola ! « Manchester City est très intéressé par Ounahi. Le milieu de terrain de Gérone possède une clause libératoire de 20M€. D'autres équipes importantes en Europe sont intéressés comme l'Atlético de Madrid et des équipes de Serie A. Mais j'insiste, Ounahi est très apprécié par Manchester City », révèle ainsi le journaliste du Chiringuito José Alvarez.