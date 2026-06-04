F1 : La nouvelle annonce troublante de Max Verstappen sur son avenir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela fait désormais plusieurs mois que Max Verstappen refuse de se montrer catégorique sur son avenir en Formule 1. Et une nouvelle fois, en marge du Grand Prix de Monaco, le quadruple champions du monde a laissé planer le doute, assurant que ce n'était pas seulement entre ses mains.

Depuis le début de la saison, Max Verstappen n'a jamais caché sa frustration face à la nouvelle réglementation qui fait tant débat en Formule 1. Au point de menacer de quitter le paddock si jamais la situation n'évoluait pas dans les prochains mois. Il faut dire que le Néerlandais a plusieurs fois affiché son attrait pour d'autres disciplines, au point même de participer récemment aux 24 Heures du Nurburgring. En marge du Grand Prix de Monaco, Max Verstappen a ainsi de nouveau évoqué son avenir, assurant que c'était désormais entre les mains de la FIA.

Verstappen laisse encore planer le doute « Pour être honnête, ces discussions sont toujours en cours, donc cela ne dépend plus vraiment de moi maintenant. Mais je crois totalement et j’ai pleinement confiance dans le fait que la FIA prendra la bonne décision pour le sport automobile et pour la Formule 1 à l’avenir, donc je leur laisse cette responsabilité », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.