Louis Bielle-Biarrey aux JO 2028, la réponse cash de Vincent Moscato : «Ça ne me fait pas rêver»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quatre après le sacre olympique d'Antoine Dupont avec le rugby à 7, Louis Bielle-Biarrey envisagerait clairement d'imiter son compatriote. Une perspective qui n'enthousiasme pas particulièrement Vincent Moscato, qui espère surtout que LBB sera champion du monde avec le XV de France.

C'est la petite bombe du jour dans le monde du rugby. Selon les informations de RMC Sport, Louis Bielle-Biarrey envisagerait de prendre part aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Il faut dire que l'aventure d'Antoine Dupont avec l'équipe de France de rugby à 7 à Paris en 2024 a de quoi faire des émules puisque les Bleus avaient remporté la médaille d'or. Et visiblement, l'ailier de l'UBB, qui est l'autre grande star du rugby français, se verrait bien imiter son coéquipier du XV de France. Un projet qui ne semble particulièrement faire rêver Vincent Moscato qui veut surtout voir Louis Bielle-Biarrey remporter la Coupe du monde avec le XV de France l'année prochaine.

Moscato pas vraiment enthousiasmé par le projet de LBB « Si LBB aux JO ça me fait rêver ? Non, moi ce qui fait rêver c'est qu'il soit champion du monde avec le XV de France. Après, si ça lui fait plaisir de faire le Jeux Olympiques, ce sera toujours une bonne pub pour le rugby. Ce ne sera pas mauvais et lui va se faire plaisir », lance-t-il au micro du Super Moscato Show sur RMC avant d'en rajouter une couche.