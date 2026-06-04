XV de France - Galthié s’agace en pleine interview : «Je vous laisse avec vos jugements»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Interrogé sur le traitement réservé au XV de France, récent vainqueur du Tournoi des Six Nations pour la deuxième année de suite, Fabien Galthié s’est agacé des critiques, soulignant dans les colonnes du Midi-Libre la grosse cote de popularité dont bénéficie la sélection tricolore.

Pour la deuxième année consécutive, le XV de France a remporté le Tournoi des Six Nations en mars dernier à l’issue d’un dernier match renversant contre l’Angleterre (48-46). Malgré cette nouvelle victoire, des critiques se font toujours entendre contre les Bleus et leur sélectionneur Fabien Galthié, ciblés notamment pour l’absence de résultats en Coupe du monde.

« “On”, je ne sais pas qui c’est » Interrogé par Midi-Libre sur le fait « qu’on ne s’attarde que sur le négatif » avec le XV de France, Fabien Galthié s’est agacé vis-à-vis de cette question. « Qu’est-ce que je peux vous dire ? Ça ne me pose pas de problème. Chacun a sa propre grille de lecture, a répondu le sélectionneur. Quand vous dites “on”, vous parlez de qui ? Quand je vois nos supporters, nos audiences… On fait aujourd’hui 40 millions de spectateurs pendant le Tournoi, contre 20 en 2019. Je vois plutôt des gens qui s’engagent derrière l’équipe de France, je vois une communauté embarquée derrière nous. “On”, je ne sais pas qui c’est. »