Un ex-taulier du XV de France change de sport : Il balance tout sur son arrivée à l’OL

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant porté le maillot du XV de France à 89 reprises entre 1997 et 2007, Olivier Magne a été un des grands noms du rugby français. Mais voilà qu'au cours des derniers mois, on l'a vu débarquer dans le football. En effet, de janvier à mai, l'ancien troisième ligne aile à travailler avec l'OL. Comment s'est-il retrouvé chez les Gones ? Magne en a dit plus sur son arrivée sur les bords du Rhône.

4ème de la dernière saison de Ligue 1, l'OL a pu compter sur un renfort pour le moins inattendu pour la seconde partie de l'exercice. En effet, le club entraîné par Paulo Fonseca a collaboré avec Olivier Magne, ancien joueur du XV de France. Celui-ci était alors en charge de l’optimisation de la performance collective et individuelle des Gones entre janvier et mai. Une mission sur laquelle Magne est revenu à l'occasion d'un entretien accordé à Actu Rugby.

« Il m'a appelé pour que j'intervienne » Tout d'abord, Olivier Magne a raconté comment il s'est retrouvé à collaborer avec l'OL. L'ancien du XV de France a alors confié : « J'avais rencontré le directeur sportif, Matthieu Louis-Jean et, en discutant avec lui, je lui avais expliqué ce que je faisais et comment je m'étais formé sur cette thématique. Cela l'a beaucoup intéressé. On est resté en contact et, à la faveur d'un contexte qui était beaucoup plus favorable pour l'OL qu'en début de saison, il m'a appelé pour que j'intervienne. En quoi consistaient mes interventions ? Ce sont des réflexions, des sujets qu'on aborde : comment on arrive à mieux communiquer entre nous dans des situations de stress, tout ce qui touche à la contagion émotionnelle, comment on arrive à réguler ces émotions, à mieux les comprendre, à mieux les exprimer, à ne pas laisser des choses qui couvent dans le collectif et à comprendre quelles sont les valeurs des autres. Dans le milieu du foot, les joueurs viennent d'un peu partout et il faut apprendre à se connaître afin de tirer des ressources pour le collectif et pour le partenaire avec lequel on joue. Il y a aussi la relation entraîneur-entraîné, le travail avec le staff, la relation sur les comportements sociaux avec les supporters ».