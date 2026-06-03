Le XV de France diffusé sur Canal + : Un accord annoncé pour la Coupe du Monde 2027 !

Amadou Diawara

Auréolé de son titre au Tournoi des VI Nations, le XV de France va disputer la prochaine Coupe du Monde. Cette compétition étant organisée en Australie en 2027. En Afrique sub-saharienne, les matchs des Bleus seront retransmis sur Canal +, tout comme ceux de l'équipe féminine, qui disputera le Mondial en 2029.

La prochaine Coupe du Monde masculine de rugby aura lieu en Australie du 1er octobre au 13 novembre, tandis que le Mondial féminin est prévue pour 2029. D'après les indiscrétions de L'Equipe, Canal + a récupéré les droits pour diffuser ces deux compétitions en Afrique sub-saharienne. Pour voir Antoine Dupont et ses coéquipiers à l'œuvre, ainsi que les joueuses tricolores, les locaux devront donc s'abonner à la chaîne cryptée.

«Tout le monde attend ça, autant les joueurs que les supporters» Lors d'un entretien accordé à L'Equipe à la mi-juillet, Antoine Dupont s'était déjà projeté sur la Coupe du Monde 2027. « Pourriez-vous regoûter au rugby à 7 un jour ? Vu ce que j'y ai connu, c'est sûr que ça donne envie d'y revenir. Les Jeux de 2028 sont loin et proches à la fois, je pense qu'il se passera beaucoup de choses d'ici là. Il y a déjà une Coupe du monde 2027 à préparer. Après ça, je verrai comment seront mon corps et ma tête. Mais je me laisse l'option d'essayer de participer à ces Jeux de Los Angeles. Défendre un titre, c'est toujours excitant. Et là, je pense qu'on aura toujours le potentiel pour être compétitifs », avait déclaré la star du XV de France, avant d'être relancé.