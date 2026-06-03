Antoine Dupont a plombé un coéquipier du Stade Toulousain : «C’est frustrant»

Amadou Diawara

En fin de contrat avec le Stade Toulousain, Naoto Saito a joué son tout dernier match au Stade Ernest-Wallon ce samedi. Ovationné en marge du duel face au LOU, le demi de mêlée de 28 ans s'est totalement enflammé, avant de faire un aveu sur la concurrence avec Antoine Dupont.

Après deux saisons de bons et loyaux services au Stade Toulousain, Naoto Saito va faire ses valises. En fin de contrat, l'international japonais aller voir ailleurs cet été. Alors qu'il disputait son tout dernier match au Stade Ernest-Wallon ce samedi (Stade Toulousain 39-31 LOU), Naoto Saito a été ovationné par ses supporters. Ce qu'il a apprécié grandement.

«Je n’ai pas joué durant 6 semaines» « L'ovation du public pour mon dernier match au Stade Ernest-Wallon ? J’étais très heureux bien sûr et j’ai beaucoup apprécié ce geste des supporters. Ces deux dernières années, ils m’ont très bien accepté dans le club. Mais j’ai été surpris. C’est la première fois qu’il m’arrive un truc pareil, que des gens scandent mon nom dans un stade comme ça… Au Japon, les supporters sont très calmes, ils se contentent d’applaudir », a confié Naoto Saito lors d'un entretien accordé à Actu Rugby.