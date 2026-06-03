Antoine Dupont a plombé un coéquipier du Stade Toulousain : «C’est frustrant»

En fin de contrat avec le Stade Toulousain, Naoto Saito a joué son tout dernier match au Stade Ernest-Wallon ce samedi. Ovationné en marge du duel face au LOU, le demi de mêlée de 28 ans s'est totalement enflammé, avant de faire un aveu sur la concurrence avec Antoine Dupont.
Après deux saisons de bons et loyaux services au Stade Toulousain, Naoto Saito va faire ses valises. En fin de contrat, l'international japonais aller voir ailleurs cet été. Alors qu'il disputait son tout dernier match au Stade Ernest-Wallon ce samedi (Stade Toulousain 39-31 LOU), Naoto Saito a été ovationné par ses supporters. Ce qu'il a apprécié grandement.
«Je n’ai pas joué durant 6 semaines»
« L'ovation du public pour mon dernier match au Stade Ernest-Wallon ? J’étais très heureux bien sûr et j’ai beaucoup apprécié ce geste des supporters. Ces deux dernières années, ils m’ont très bien accepté dans le club. Mais j’ai été surpris. C’est la première fois qu’il m’arrive un truc pareil, que des gens scandent mon nom dans un stade comme ça… Au Japon, les supporters sont très calmes, ils se contentent d’applaudir », a confié Naoto Saito lors d'un entretien accordé à Actu Rugby.
«Je commençais à perdre de la confiance»
Lors de la même interview, Naoto Saito s'est également prononcé sur sa cohabitation avec Antoine Dupont au Stade Toulousain. « Il m’a appris à ne pas avoir peur de me tromper, à essayer, à tenter. Avant de venir ici, j’avais peur de commettre des erreurs. Ça m’arrive encore, mais plus autant. La concurrence avec Antoine Dupont ? Parfois, c’est frustrant. Je n’ai pas joué durant 6 semaines en avril dernier et je commençais à perdre de la confiance. Mais Ugo (Mola, le manager) m’a parlé. Il m’a dit de ne pas changer mon style, de ne pas chercher à devenir Toto ou Paul, juste de continuer à montrer ce que je sais faire. Je me suis focalisé sur mes forces », a reconnu le demi de mêlée de 28 ans.