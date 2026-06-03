«Une longue période de solitude...» : Une star du Stade Toulousain raconte son calvaire

Axel Cornic

Considéré comme l’un des attaquants les plus dangereux du Top 14, Ange Capuozzo n’a pas pu nous régaler de ses accélérations et ses crochets. La faute à des nombreuses blessure, la dernière en février dernier, alors qu’il disputait le Tournoi des 6 Nations avec l’Italie. Pas si simple à vivre pour l’ailier ou arrière, qui a tout de même retrouvé la compétition le 30 mai dernier.

On aimerait tous le voir plus. Mais la carrière d’Ange Capuozzo a toujours été rythmée par les blessures, encore plus depuis son arrivée au Stade Toulousain en 2022. Rien que cette saison il n’a disputé que sept rencontres en Top 14, ce qui est moins qu’un Antoine Dupont, pourtant revenu en novembre 2025 après sa grave blessure au genou droit.

« La blessure, ce n'est pas qu'une période de convalescence physique » Absent depuis décembre, il a retrouvé pour la première fois le groupe toulousain lors de la dernière journée de Top 14, à l’occasion de la réception du LOU (39-31). Dans un entretien accordé à La Dépêche du Midi, l’international italien s’est confié au sujet de cette période compliquée, qui semble l’avoir marqué. « La blessure, ce n'est pas qu'une période de convalescence physique. C'est une période d'isolement vis-à-vis du groupe aussi. Mais c'est le jeu, c'est normal » a expliqué Ange Capuozzo.