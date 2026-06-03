OM - Mason Greenwood : Le deal à 0€ qui peut faire capoter son transfert ?

Axel Cornic

Arrivé au cours de l’été 2024, Mason Greenwood semble être l’un des principaux candidats au départ à quelques semaines du mercato. Il possède en effet la plus grosse valeur de l’effectif et sans Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille a grand besoin de vendre la star de son attaque.

On pourrait se dire que le plus dur est passé à Marseille, après une saison catastrophique. Mais ce n’est pas le cas. Car la nouvelle direction de l’OM va devoir tout reconstruire, de l’entraineur aux joueurs, puisqu’ils sont plusieurs à avoir déjà la valise prête en attendant le mercato qui approche à grands pas.

Greenwood sur le départ ? Le premier candidat au départ n’est autre que Mason Greenwood, que le site spécialisé Trasfermarkt évalue actuellement à 55M€. C’est presque le double que son prix d’achat et si un transfert se confirme, l’OM pourrait boucler la plus grosse vente de son histoire. La presse italienne a notamment parlé de l’AS Roma ces derniers jours, avec Gian Piero Gasperini qui aurait personnellement réclamé le recrutement de l’ailier anglais. Le père du joueur, qui gère sa carrière, aurait d’ailleurs déjà commencé à discuter avec les Giallorossi. Mais la situation pourrait très vite changer...