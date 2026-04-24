A peine arrivé à l'OM, Quinten Timber laisse planer le doute pour son avenir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Hyper actif cet hiver, l'OM a notamment recruté Quinten Timber arrivé pour 4,5M en provenance de Feyenoord. Mais alors que le club phocéen connaît une fin de saison agitée, le milieu de terrain néerlandais a laissé planer le doute sur son futur à Marseille, remettant à cet été les questions entourant son futur.

Lors du précédent mercato d'hiver, l'OM s'est montré très actif pour renforcer son effectif. Le club phocéen a notamment lâché 4,5M€ pour recruter Quentin Timber en provenance de Feyenoord. Le milieu de terrain néerlandais s'est rapidement imposé à Marseille, mais compte tenu du contexte actuel, rien n'est assuré pour son avenir à l'OM. D'ailleurs, en conférence de presse, Quentin Timber a botté en touche concernant son futur au sein du club phocéen.

🗣️ Quinten Timber 🇳🇱, en conférence de presse :



"Nice ? C'est une bonne équipe, qualifiée en finale de la Coupe de France.



Nous devons travailler l'un pour l'autre, jouer un bon football, technique et offensif. Surtout devant nos supporters."#TeamOM #OMOGCN pic.twitter.com/aYLcneO8l7 — La Minute OM (@LaMinuteOM_) April 24, 2026

Timber sème le flou pour son avenir « Honnêtement, comme vous l’avez dit, je suis arrivé en janvier. Je suis concentré à 100% avec le club pour nous qualifier pour la Ligue des Champions. Ma concentration est sur ça maintenant, sur dimanche. Je ne réfléchis pas à ce qui peut se passer en juin ou en juillet. Vous pouvez me reposer la question en juillet, je vous répondrai », confie-t-il lors de son passage devant les médias.