A peine arrivé à l'OM, Quinten Timber laisse planer le doute pour son avenir !

Hyper actif cet hiver, l'OM a notamment recruté Quinten Timber arrivé pour 4,5M en provenance de Feyenoord. Mais alors que le club phocéen connaît une fin de saison agitée, le milieu de terrain néerlandais a laissé planer le doute sur son futur à Marseille, remettant à cet été les questions entourant son futur.
Lors du précédent mercato d'hiver, l'OM s'est montré très actif pour renforcer son effectif. Le club phocéen a notamment lâché 4,5M€ pour recruter Quentin Timber en provenance de Feyenoord. Le milieu de terrain néerlandais s'est rapidement imposé à Marseille, mais compte tenu du contexte actuel, rien n'est assuré pour son avenir à l'OM. D'ailleurs, en conférence de presse, Quentin Timber a botté en touche concernant son futur au sein du club phocéen.
Timber sème le flou pour son avenir
« Honnêtement, comme vous l’avez dit, je suis arrivé en janvier. Je suis concentré à 100% avec le club pour nous qualifier pour la Ligue des Champions. Ma concentration est sur ça maintenant, sur dimanche. Je ne réfléchis pas à ce qui peut se passer en juin ou en juillet. Vous pouvez me reposer la question en juillet, je vous répondrai », confie-t-il lors de son passage devant les médias.
«Je ne réfléchis pas à ce qui peut se passer en juin ou en juillet»
« Honnêtement, comme je l’ai déjà dit, je me concentre à 100% sur ces quatre derniers matchs avec l’Olympique de Marseille. Je veux tout gagner. La seule manière de le faire, c’est de me concentrer sur ces matchs. Je ne dois pas me concentrer sur autre chose. Si je réfléchis à beaucoup de choses, cela me coûte de l’énergie. Cela peut aussi m’enlever de l’énergie et je peux me blesser. Donc je ne pense pas vraiment à ça. Bien sûr, c’est toujours beau de penser à ce qui va arriver avec la Coupe du Monde, mais on verra après la fin de saison », ajoute Quentin Timber.