Transfert d’Eli Junior Kroupi : Le PSG prend un gros risque !

Alexis Brunet

Après une saison encore une fois historique conclue par une deuxième Ligue des champions de suite, le PSG aura toutefois besoin de renforts pour tenter le triplé l’année prochaine. Le club de la capitale cherche notamment à recruter en attaque et le nom d’Eli Junior Kroupi ressort avec insistance. Toutefois, Paris joue un jeu dangereux dans ce dossier et cela pourrait lui causer préjudice.

Samedi 30 mai, le PSG a encore une fois prouvé qu’il était la meilleure équipe d’Europe. Le club de la capitale s’est imposé aux tirs au but face à Arsenal en finale de la Ligue des champions et a donc mis la main sur sa deuxième C1 de suite. L’année prochaine les Parisiens tenteront de réaliser le triplé, mais pour y arriver ils auront sûrement besoin de renfort après deux saisons longues et éprouvantes.

Le PSG prend son temps pour Kroupi Parmi les secteurs que le PSG aimerait renforcer en priorité, on trouve notamment l’attaque. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Bradley Barcola pourrait rejoindre Liverpool et Gonçalo Ramos ainsi que Kang-in Lee sont aussi des candidats au départ. Luis Campos s’active donc et il piste le jeune Eli Junior Kroupi qui sort d’une saison à 13 buts avec Bournemouth en Premier League à seulement 19 ans. Toutefois, pour le moment, le club de la capitale n’aurait pas manifesté concrètement son intérêt pour l’ancien Lorientais, alors que d’autres formations européennes l’auraient déjà fait à en croire les informations du Parisien. À trop attendre, le PSG pourrait donc voir l’attaquant des Cherries lui passer sous le nez.