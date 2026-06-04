«C’est une valeur sûre» : Daniel Riolo valide le nouvel entraîneur de l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour succéder à Habib Beye, dont le départ ne fait plus aucun doute, l’Olympique de Marseille a décidé de miser sur Bruno Genesio, qui vient de quitter le LOSC. Un choix qui remplit les critères du club, désireux d’enrôler un entraîneur expérimenté de Ligue 1. Daniel Riolo valide la piste.

L’Olympique de Marseille est proche de mettre la main sur son nouvel entraîneur. Intéressée par Sergio Conceição ou encore Christophe Galtier, la direction phocéenne va finalement enrôler Bruno Genesio, arrivé à la fin de son engagement avec le LOSC. Le meilleur choix possible pour Daniel Riolo, expliquant que l’OM mise sur une « valeur sûre ».

« Tu ne pars pas dans l’inconnu » « J’ai du mal à lui trouver de réels échecs. Si tu prends son bilan global, il est positif, donc c’est une valeur sûre. J’estime que pour Marseille c’est une valeur sûre de prendre Genesio, confie le journaliste de RMC dans l’After Foot. Tu ne pars pas dans l’inconnu. Il tient un vestiaire, ses équipes jouent, même parfois très bien. On a eu de très bonnes périodes à Lille, de très bonnes périodes à Rennes. On a eu de très bonnes performances en coupe d’Europe… On a toujours eu des choses intéressantes qui se sont passées avec Bruno Genesio. »