Une taupe chassée à l’OM : «C’est ridicule», Pierre Ménès réagit après la polémique !

La saison à l’OM s’est terminée sur une nouvelle polémique. Le club phocéen s’est mis à soupçonner d’avoir une taupe dans son vestiaire. Une altercation a notamment eu lieu entre Jacques Abardonado et Bob Tahri en interne. Pierre Ménès s’est alors permis de réagir à cet autre scandale sur sa chaîne YouTube.
La saison a été particulièrement éprouvante du côté de l’OM. Le club phocéen a fait face à plusieurs crises, dont une en toute fin d’exercice. La formation marseillaise s’est notamment mise à chasser une taupe dans son vestiaire. Une vive altercation a alors eu lieu entre Jacques Abardonado et Bob Tahri, provoquant ainsi une nouvelle polémique. Et Pierre Ménès n’a pas manqué d’y réagir sur sa chaîne YouTube.
«On a l’impression qu’ils repoussent les limites du grotesque»
« Chaque semaine, il y a un nouvel épisode tragi-comique à l’OM. C’est vrai que cette histoire de taupe entre Abardonado et Bob Tahri, c’est ridicule... C’est ridicule mais c’est en même temps tellement révélateur du climat qu’il y a autour de cette équipe. On a l’impression qu’ils repoussent les limites du grotesque. Et je pense que tu n’as pas fini de t’apercevoir du mal que Medhi Benatia a fait à ce club en interne avec des méthodes de fonctionnement quand même extrêmement bizarres » a confié l’ancien chroniqueur de Canal+ sur Pierrot Le Foot.
L'OM opère de gros changements en interne
L’OM va ainsi pouvoir profiter de l’été pour repartir sur de bonnes bases. Après les départs de Pablo Longoria et Medhi Benatia, le board marseillais s’est tourné vers Stéphane Richard et Grégory Lorenzi. Habib Beye devrait également céder sa place, Bruno Genesio se rapprochant de plus en plus du banc olympien. Avec ces nombreux changements, le mercato promet également d’être animé. Plusieurs joueurs devraient quitter le navire afin de renflouer les caisses pour alléger la dette, et de nouveaux devraient débarquer. Affaire à suivre...