Une taupe chassée à l’OM : «C’est ridicule», Pierre Ménès réagit après la polémique !

Pierrick Levallet

La saison à l’OM s’est terminée sur une nouvelle polémique. Le club phocéen s’est mis à soupçonner d’avoir une taupe dans son vestiaire. Une altercation a notamment eu lieu entre Jacques Abardonado et Bob Tahri en interne. Pierre Ménès s’est alors permis de réagir à cet autre scandale sur sa chaîne YouTube.

La saison a été particulièrement éprouvante du côté de l’OM. Le club phocéen a fait face à plusieurs crises, dont une en toute fin d’exercice. La formation marseillaise s’est notamment mise à chasser une taupe dans son vestiaire. Une vive altercation a alors eu lieu entre Jacques Abardonado et Bob Tahri, provoquant ainsi une nouvelle polémique. Et Pierre Ménès n’a pas manqué d’y réagir sur sa chaîne YouTube.

«On a l’impression qu’ils repoussent les limites du grotesque» « Chaque semaine, il y a un nouvel épisode tragi-comique à l’OM. C’est vrai que cette histoire de taupe entre Abardonado et Bob Tahri, c’est ridicule... C’est ridicule mais c’est en même temps tellement révélateur du climat qu’il y a autour de cette équipe. On a l’impression qu’ils repoussent les limites du grotesque. Et je pense que tu n’as pas fini de t’apercevoir du mal que Medhi Benatia a fait à ce club en interne avec des méthodes de fonctionnement quand même extrêmement bizarres » a confié l’ancien chroniqueur de Canal+ sur Pierrot Le Foot.