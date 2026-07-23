C’est l’info du jour : Kylian Mbappé provoque le transfert de l’été au Real Madrid ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid pourrait mettre la main sur l’un des joueurs qui a beaucoup fait parler de lui pendant la Coupe du monde 2026 : le meilleur passeur Michael Olise avec sept offrandes en huit matchs. Le capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé, aurait profité de cette vie commune aux États-Unis afin des propos qui auraient eu le mérite de convaincre le joueur du Bayern Munich de faire le nécessaire auprès de son club pour rejoindre le Real Madrid...

« Vous ne marquez aucun but et la France est championne du monde ? Je signe au marqueur, indélébile ». Avant l’entrée en lice de l’équipe de France face au Sénégal le 16 juin dernier pour cette Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé faisait savoir à M6 qu’il était prêt à ne marquer aucun but si cela permettait aux Bleus de remporter la victoire finale comme Stéphane Guivarc’h et Olivier Giroud en 1998 ainsi qu’en 2018 pour le second. Néanmoins, dès le premier match face aux Lions de la Teranga, le capitaine de l’équipe de France signait un doublé. Il marquera au final 10 buts dans la compétition sans soulever le Graal au MetLife Stadium le 19 juillet bien que son objectif était la victoire finale.

«Oh Michael… Lui, je l’adore» Pendant cette épopée de l’équipe de France qui s’est arrêtée au stade des demi-finales face à l’Espagne future championne du monde (0-2), Kylian Mbappé n’a cessé de se rapprocher de Michael Olise avec qui il avait déjà noué des liens forts avant la compétition. Lors d’une interview avec Le Parisien effectuée au début du mois de juin, le quotidien de la capitale avait regroupé plusieurs questions de la part des joueurs de l’équipe de France, dont celle de Michael Olise qui a intégré le groupe France en septembre 2024. L’occasion pour Mbappé de lui déclarer sa flamme. « Oh Michael… Lui, je l’adore ! J’ai appris à le connaître. C’est quelqu’un qui n’aime pas trop parler mais qui est très attachant, une personnalité vraiment atypique. Et c’est un joueur exceptionnel, on a beaucoup de chance de l’avoir avec nous ».

Voilà le discours tenu par Mbappé auprès d’Olise pendant le Mondial pour un transfert au Real Madrid Au camp de base de l’équipe de France à Boston pendant la Coupe du monde 2026, la relation entre Michael Olise et Kylian Mbappé n’aurait fait que se renforcer. A table, les deux hommes étaient ensemble avec Ousmane Dembélé. Selon les informations de Sport BILD, le capitaine des Bleus avait un autre objectif que remporter la Coupe du monde aux États-Unis : l’inciter à le rejoindre au Real Madrid. L’espace de quelques semaines, Kylian Mbappé a vécu au quotidien avec Michael Olise et semble avoir pu le travailler au corps. Le discours de la star du Real Madrid aurait été simple. BILD a partagé la manière de procéder de Mbappé : premièrement le sportif avec une alchimie claire entre les deux joueurs à la Coupe du monde sur le terrain qu’ils pourraient retrouver au Real Madrid. Le champion du monde lui aurait expliqué qu’il est le pièce-manquante au puzzle madrilène. En parallèle, il lui aurait été assuré que le Real Madrid émettait le souhait de recruter Michael Olise d’ici la clôture du mercato estival programmée pour le 1er septembre. Mais ce n’est pas tout.