Dopage - Scandale sur le Tour de France : «Est-ce qu'on aurait réveillé Mbappé en pleine nuit ?»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les contrôles anti-dopages subis en pleine nuit par Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard continuent de faire parler et de susciter le scandale sur le Tour de France. Les avis sont unanimes et Marc Madiot fait même un parallèle avec le football pour décrire ce qu'il estime être une injustice : «Est-ce qu'on aurait réveillé Mbappé en pleine nuit ?»

Contrôlés dans la nuit de samedi à dimanche, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard sont au cœur de toutes les discussions. Il faut dire qu'en temps normal, il est interdit de faire des contrôles anti-dopage en pleine nuit, sauf en cas de soupçons graves. Par conséquent, cela fait grandement parler, mais globalement c'est surtout un manque d'équité sportive qui est pointé du doigt. Et pour cause, interrompre le sommeil d'un coureur en plein Tour de France a évidemment des conséquences sur leurs performances. D'ailleurs, le lendemain, Jonas Vingegaard, alors deuxième du classement général, a subi une grosse chute qui l'a contraint à l'abandon. Il n'en fallait pas plus que pour le peloton parle de scandale et fasse le lien entre le manque de sommeil du Danois et sa chute en course. Une situation commenté par Marc Madiot, le président de Groupama-FDJ United.

Madiot ne comprend pas les contrôles nocturnes « Il y a un règlement qui permet de contrôler à toute heure du jour ou de la nuit s'il y a des situations qui l'appellent. À partir de là, pourquoi pas? Moi, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que je ne sais pas pour quelles raisons ça a été fait. Est-ce qu'il y a vraiment des raisons concordantes qui font que? Ou est-ce qu'on a voulu faire un exemple en disant: "Vous voyez, on est capable de contrôler les meilleurs ?" Si c'est le cas, je trouve que c'est dommage de ne pas avoir poussé le bouchon jusqu'à contrôler une dizaine de coureurs »