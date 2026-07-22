«Je suis prêt plus que jamais à me battre» : Paul Seixas annonce du lourd pour la fin du Tour de France !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un très bon chrono mardi, Paul Seixas reste complétement dans la course pour accrocher un podium sur le Tour de France. Et alors qu'il s'apprête à entrer dans l'inconnu d'une troisième semaine d'un grand Tour, le leader de Decathlon CMA-CGM annonce la couleur.

Pour son premier Tour de France, Paul Seixas répond aux espoirs placés en lui au moment d'aborder la troisième et dernière semaine de course, ce qu'il n'a jamais vécu. Mais cela n'effraie pas le Français qui a gratté 5 secondes sur Isaac Del Toro lors du contre-la-montre de mardi. Après les abandons de Jonas Vingegaard et de Florian Lipowitz, Paul Seixas peut légitimement rêver d'un podium à Paris qui serait historique. Bien que Tadej Pogacar et Remco Evenepoel semblent avoir mis la main sur le deux premières places, la troisième marche du podium paraît accessible. Isaac Del Toro pointe effectivement à seulement 20 secondes. Et Paul Seixas est plus motivé que jamais.

Seixas veut se battre pour le podium « Je suis à vingt secondes du podium désormais, j'ai repris cinq secondes aujourd'hui, c'est une belle journée. Isaac (Del Toro) est très très fort, Remco (Evenepoel) et Tadej (Pogacar) sont encore au-dessus. Ce sont des grands champions et je suis content de pouvoir me battre avec eux. Il reste cinq étapes, cinq jours pour se battre. Je suis prêt plus que jamais à me battre », lance-t-il dans des propos rapportés par L'EQUIPE avant de poursuivre.