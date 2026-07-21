«C’est incroyable» : La folie qui fait halluciner Paul Seixas en plein Tour de France !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Quatrième du contre-la-montre ce mardi, Paul Seixas a repris cinq secondes sur Isaac Del Toro au classement général. Alors qu’il se sent encore bien physiquement et prêt à se battre jusqu’au bout pour le podium, il a également remercié les supporters français pour leur soutien, avec tout de même un message de prévention à leur attention.

Après sa victoire dimanche, Remco Evenepoel a enchaîné ce mardi lors du contre-la-montre, qu’il a terminé en 32’13’’33, avec 28 secondes d’avance sur Tadej Pogacar, deuxième. Paul Seixas quant à lui a fini à la quatrième position, une place qu’il occupe également au classement général et il a même réussi à gratter cinq secondes sur la troisième marche du podium, occupée par Isaac Del Toro.

« Je sens que les jambes sont toujours là » « J’ai repris 5 secondes dans la bataille pour le podium. Je ne suis pas forcément super content du fait que (Florian) Lipowitz soit tombé. C’est encore un adversaire qui se blesse et c’est pas comme ça qu’on souhaite que ça se passe. Je préfère quand ça se passe à la pédale. C’est dommage pour lui. Je lui souhaite un bon rétablissement », a réagi Paul Seixas au micro de RMC, alors que Florian Lipowitz, cinquième au général, a été contraint d’abandonner après une chute. « Physiquement, je me sens encore solide. Je sens que les jambes sont toujours là. Ça devient de plus en plus mental parce que tous les jours on doit se battre. Ça fait trois jours qu’on se bat pour le général, donc, forcément, c’est une première pour moi et c’est pas facile. Mais pour l’instant, je tiens le coup et je suis content de ce que je fais. Chaque jour nous rapproche un peu plus de Paris, donc, forcément, chaque jour on a un regain mental encore plus fort. Je suis content de ce qu’on fait et de ce que l’équipe fait aussi, de ce qu’on met en place pour que je performe. »