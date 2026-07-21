«C’est incroyable» : La folie qui fait halluciner Paul Seixas en plein Tour de France !

Quatrième du contre-la-montre ce mardi, Paul Seixas a repris cinq secondes sur Isaac Del Toro au classement général. Alors qu’il se sent encore bien physiquement et prêt à se battre jusqu’au bout pour le podium, il a également remercié les supporters français pour leur soutien, avec tout de même un message de prévention à leur attention.
Après sa victoire dimanche, Remco Evenepoel a enchaîné ce mardi lors du contre-la-montre, qu’il a terminé en 32’13’’33, avec 28 secondes d’avance sur Tadej Pogacar, deuxième. Paul Seixas quant à lui a fini à la quatrième position, une place qu’il occupe également au classement général et il a même réussi à gratter cinq secondes sur la troisième marche du podium, occupée par Isaac Del Toro.
« Je sens que les jambes sont toujours là »
« J’ai repris 5 secondes dans la bataille pour le podium. Je ne suis pas forcément super content du fait que (Florian) Lipowitz soit tombé. C’est encore un adversaire qui se blesse et c’est pas comme ça qu’on souhaite que ça se passe. Je préfère quand ça se passe à la pédale. C’est dommage pour lui. Je lui souhaite un bon rétablissement », a réagi Paul Seixas au micro de RMC, alors que Florian Lipowitz, cinquième au général, a été contraint d’abandonner après une chute. « Physiquement, je me sens encore solide. Je sens que les jambes sont toujours là. Ça devient de plus en plus mental parce que tous les jours on doit se battre. Ça fait trois jours qu’on se bat pour le général, donc, forcément, c’est une première pour moi et c’est pas facile. Mais pour l’instant, je tiens le coup et je suis content de ce que je fais. Chaque jour nous rapproche un peu plus de Paris, donc, forcément, chaque jour on a un regain mental encore plus fort. Je suis content de ce qu’on fait et de ce que l’équipe fait aussi, de ce qu’on met en place pour que je performe. »
« Le public français est le meilleur soutien que j’ai »
Paul Seixas a ensuite eu des mots pour tous les fans qui l’encouragent sur le bord de la route depuis le début du Tour de France 2026, et a même fait de la prévention. « C’est incroyable. C’est sûr que le public français est le meilleur soutien que j’ai et franchement, merci à vous tous au bord de la route. Vous êtes tous incroyables. Restez bien attentifs quand vous êtes au milieu de la route, ça fait parfois peur pour nous aussi. Donc faites attention, le plus important c’est qu’on rentre tous sains et saufs chez nous le soir. Faites attention, mais vous êtes les meilleurs et voilà, c’est fou », a ajouté le coureur Decathlon-CMA CGM, avant de se projeter sur la course au podium : « Je suis à 20 secondes du podium, j’ai repris 5 secondes aujourd’hui. C’est une belle journée. Isaac est très très fort. Remco et Tadej sont encore au-dessus. C’est des grands champions et je suis content de pouvoir me battre contre eux. Il reste cinq étapes et cinq jours pour se battre. Je suis prêt plus que jamais à me battre. »