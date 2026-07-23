Mercato : «Je pense que les Marseillais le prennent tous les jours», Walid Acherchour milite pour le retour de Florian Thauvin à l’OM

Alexis Brunet

Ces derniers jours, l’OM a dit adieu à Mason Greenwood qui a rejoint Fenerbahçe contre 39M€. Le club phocéen va donc devoir remplacer l’Anglais et, selon Walid Acherchour, Florian Thauvin pourrait être l’heureux élu, lui qui a déjà évolué à Marseille de 2013 à 2015 puis de 2016 à 2021 et qui appartient maintenant au RC Lens.

C’est un transfert qui était inévitable. Après deux saisons à l’OM, Mason Greenwood a quitté le sud de la France pour prendre la direction de Fenerbahçe. L’Anglais s’est engagé avec la formation turque contre un chèque de 39M€ et il offre une vraie bouffée d’air frais à Marseille qui avait besoin rapidement d’argent. Toutefois, le club phocéen va devoir maintenant trouver un remplaçant à l’ancien joueur de Manchester United.

Florian Thauvin de retour à l’OM ? L’OM doit donc trouver un remplaçant à Mason Greenwood et qui plus est avec des moyens financiers limités. Dans l’After Foot, Walid Acherchour a donc donné un conseil à Marseille. « Je lance une petite idée : retour de Florian Thauvin à l’OM. Est-ce que Florian Thauvin viendrait à l’OM ? À droite à la place de Greenwood. Florian Thauvin, qui a refusé de tirer un penalty contre l’OM l’année dernière au stade Bollaert, si demain on l’appelle et qu’on lui dit : “Écoute mon copain, t’es leader de l’OM en Ligue Europa.” Thauvin, je pense que les Marseillais le prennent tous les jours aujourd’hui. »