Mercato : L'OM va vendre un de ses gros noms... contre seulement 8M€ ?

Axel Cornic

Après Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang, d'autres joueurs devraient quitter l'Olympique de Marseille en ce mercato estival. Cela pourrait bien être le cas du capitaine Pierre-Emile Højbjerg, qui a actuellement le plus gros salaire de l'effectif avec près de 6M€ net par an.

Qui sera le prochain ? Dans le viseur de l'UEFA, l'OM doit absolument dégraisser pour pouvoir rentrer dans les clous du fair-play financier et ainsi ne pas risquer une exclusion de toute compétition européenne. Plusieurs joueurs importants sont ainsi partis, mais cela n'est que le début.

Højbjerg sur le départ ? La liste des candidats au départ est encore longue et on y retrouve notamment Pierre-Emile Højbjerg. Plutôt satisfaisant depuis son arrivée en 2024 en provenance de Tottenham, le milieu de terrain a totalement sombré lors de la deuxième partie de saison dernière, à l'image de toute l'équipe marseillaise. Arrivé cet été pour remplacer Habib Beye sur le banc, Bruno Genesio semble pour le moment vouloir compter sur lui, puisqu'il en a fait son capitaine lors du premier match amical de cette présaison. Mais le Danois possède le plus gros salaire de l'effectif et son départ, pourrait faire le plus grand bien aux caisses de l'OM.