Mercato - PSG : La nouvelle doublure d'Ousmane Dembélé trouvée ? Luis Enrique en est déjà dingue !

Axel Cornic

Ce mercato estival est étrangement calme pour le Paris Saint-Germain, qui pour le moment c'est concentré sur les départs avec Gonçalo Ramos qui a déjà fait ses adieux et Kang-in Lee qui ne devrait pas tarder à le suivre. Mais il faudra également recruter et une nouvelle piste assez surprenante a été évoquée à l'étranger.

Qui sera le premier à débarquer au PSG ? Les doubles Champions d'Europe en titre ont commencé leur préparation pour la prochaine saison, mais pour le moment il n'y a pas vraiment de nouveaux visages. Le seul est celui d'Alessandro Longoni, jeune gardien de but arrivé de l'AC Milan qui ne devrait toutefois pas évoluer en équipe première.

Le PSG cherche du sang neuf Pourtant, des nombreuses pistes ont été évoquées ces dernières semaines et certaines sont très ambitieuses. C'est notamment le cas de Ferran Torres, héros de l'Espagne championne du Monde, ou encore Yan Diomandé, la nouvelle pépite du football ivoirien. Les deux coutent pourtant très cher et pour le moment, les choses ne semblent pas vraiment bouger en faveur du PSG. Ainsi, Luis Campos semble avoir trouvé une alternative plutôt intéressante, du côté de la Serie A.