Transfert de Ferran Torres : Une tentative désespérée face au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que le FC Barcelone semble avoir compris qu'il sera difficile de conserver Ferran Torres, cela n'empêche pas le club blaugrana d'espérer récupérer un joli. La somme de 50M€ pourrait être réclamée au PSG qui est toutefois en position de force dans ce ce dossier.

Héros de tout un pays après avoir offert le but victorieux à la Roja en finale de la Coupe du monde, Ferran Torres pourrait toutefois quitter l'Espagne cet été. Et pour cause, le PSG serait très intéressé à l'idée de recruter le joueur dont le contrat s'achève en juin 2027 au Barça. L'idée serait d'en faire le successeur de Gonçalo Ramos et ainsi d'offrir une nouvelle concurrence à Ousmane Dembélé.

Le Barça réclame 50M€ pour Ferran Torres Et selon les informations de SPORT, au sein du FC Barcelone, on se serait même résigné à l'idée de perdre Ferran Torres face à l'offensive du PSG. Néanmoins, le Barça ne compte pas lâcher si facilement son attaquant et réclamerait 50M€ pour le transfert de Ferran Torres. Le club blaugrana peut compter sur l'effervescence autour de son attaquant qui inscrit l'unique but de la finale de la Coupe du monde pour faire monter les enchères. Mais cette tentative semble désespérée puisque le PSG sera en position de force en cas d'accord avec Ferran Torres dont le contrat s'achève dans un an. Un cas de figure qui poussera le Barça à vendre son joueur sous peine de le voir partir libre à l'issue de la saison prochaine.