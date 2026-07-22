Mercato - PSG : Fabian Ruiz vient de prolonger... mais annonce quand même son prochain club !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que sa prolongation au PSG sera annoncée prochainement, Fabian Ruiz pense déjà à la suite et à son retour en Espagne. Au surlendemain du sacre de la Roja au Mondial, le milieu de 30 ans a confirmé son intention de retrouver le Betis, son club formateur, avant la fin de sa carrière.

Le Paris Saint-Germain compte un champion du monde de plus dans son effectif en la personne de Fabian Ruiz, sacré avec la Roja ce dimanche soir. Avant des vacances bien méritées, l’heure est aux festivités pour le milieu de terrain, présent à Los Palacios y Villafranca, sa ville natale, en compagnie de Gavi deux jours après la victoire contre l’Argentine (1-0). L’occasion pour lui de faire une annonce importante sur son avenir.

« Ça se rapproche de jour en jour » Face à la presse, le numéro 8 du PSG a confirmé son intention de retrouver le Betis Séville dans un avenir proche. « Je l'ai toujours dit, je ne l'ai jamais caché. J'ai hâte de revenir. Ça se rapproche de jour en jour. Je suis un supporter du Betis, et j'espère bien y retourner un jour », a indiqué celui qui va prolonger au PSG jusqu'en 2029. Avant lui, c’est Dani Ceballos qui pourrait retrouver le Real Betis. « Espérons que son transfert se concrétise, a réagi Fabian Ruiz. S’il revient au Betis , je serai ravi pour tous les supporters. »