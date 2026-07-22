Mercato : Bruno Genesio très déçu du dernier transfert de l'OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme attendu, le mercato de l'OM se concentre pour le moment sur les ventes. En grande difficulté économique, le club phocéen doit se délester de plusieurs gros noms. Une réalité dont a parfaitement conscience Bruno Genesio. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir certains regrets, notamment concernant Pierre-Emerick Aubameyang.

Très tôt cet été, Stéphane Richard a annoncé la couleur concernant le mercato de l'OM. « Je voudrais éviter dès maintenant la valse des arrivées et des départs mais, la situation actuelle nous contraint à remanier profondément l’effectif. Nous devons nous séparer d’un certain nombre de joueurs, pour rétablir l’équilibre financier, et pour réduire drastiquement la masse salariale. On ne peut pas garder un effectif qui engendre une masse salariale supérieure à 100 millions d’euros par an », confiait le président marseillais. Sous la pression de l'UEFA et de la DNCG, l'OM doit effectivement vendre et alléger sa masse salariale. Et ce que fait le club phocéen.

Genesio déçu du départ d'Aubameyang ? En effet, c'est à cause de ces contraintes que l'OM s'est séparé de Pierre-Emerick Aubameyang, qui s'est engagé avec le Deportivo La Corogne. Et selon les informations de La Provence, ce départ n'a pas été agréablement perçu par Bruno Genesio. Le nouvel entraîneur de l'OM aurait bien aimé s'appuyer sur l'expérience du Gabonais pour mener son attaque qui est dépeuplée par le mercato.