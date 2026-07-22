Mercato : Bruno Genesio très déçu du dernier transfert de l'OM ?

Comme attendu, le mercato de l'OM se concentre pour le moment sur les ventes. En grande difficulté économique, le club phocéen doit se délester de plusieurs gros noms. Une réalité dont a parfaitement conscience Bruno Genesio. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir certains regrets, notamment concernant Pierre-Emerick Aubameyang.
Très tôt cet été, Stéphane Richard a annoncé la couleur concernant le mercato de l'OM. « Je voudrais éviter dès maintenant la valse des arrivées et des départs mais, la situation actuelle nous contraint à remanier profondément l’effectif. Nous devons nous séparer d’un certain nombre de joueurs, pour rétablir l’équilibre financier, et pour réduire drastiquement la masse salariale. On ne peut pas garder un effectif qui engendre une masse salariale supérieure à 100 millions d’euros par an », confiait le président marseillais. Sous la pression de l'UEFA et de la DNCG, l'OM doit effectivement vendre et alléger sa masse salariale. Et ce que fait le club phocéen.
Genesio déçu du départ d'Aubameyang ?
En effet, c'est à cause de ces contraintes que l'OM s'est séparé de Pierre-Emerick Aubameyang, qui s'est engagé avec le Deportivo La Corogne. Et selon les informations de La Provence, ce départ n'a pas été agréablement perçu par Bruno Genesio. Le nouvel entraîneur de l'OM aurait bien aimé s'appuyer sur l'expérience du Gabonais pour mener son attaque qui est dépeuplée par le mercato.
L'OM n'avait pas le choix
En effet, l'OM a déjà vendu Mason Greenwood et Hamed Junior Traoré, sans que personne ne débarque pour le moment. C'est la raison pour laquelle Bruno Genesio aurait bien conservé Pierre-Emerick Aubameyang. Mais l'ancien coach du LOSC a bien conscience de la réalité économique et savait où il mettait les pieds en signant à l'OM. La Provence explique que même si la direction marseillaise s'est montrée très ferme dans ce dossier, dès lors que Le Deportivo La Corogne a dégainé une offre de 1,5M€ qui correspondait aux attentes du club, le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, qui va permettre de largement alléger la masse salariale, a pris forme.