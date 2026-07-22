Mercato - OM : Un nouveau transfert «à la Greenwood» annoncé par la presse italienne ?

Axel Cornic

Après une saison catastrophique, l'Olympique de Marseille se retrouve dans le viseur de l'UEFA et doit absolument vendre, afin de rentrer dans les clous du fair-play financier. Plusieurs joueurs, dont Mason Greenwood, ont déjà quitté le club et ça devrait continuer, même si pour le moment les ventes n'ont pas été un grand succès.

Pendant des longues semaines, on a parlé d'un transfert historique pour Mason Greenwood. Acheté pour près de 30M€, l’ailier droit est parti en ce mercato estival pour quelques millions de plus. Une indemnité entre 50 et 55M€ était pourtant évoquée, ce qui aurait représenté la plus grosse vente de l’histoire de l’OM.

« Entre le montant que l'on souhaiterait obtenir et la réalité, il y a parfois une différence importante » Evidemment, son prix de départ a beaucoup fait parler et Grégory Lorenzi a été questionné sur le sujet. « Contrairement à ce que certains imaginent, très peu de clubs se sont réellement manifestés. Le marché a parlé » a expliqué le directeur sportif de l'OM. « Entre le montant que l'on souhaiterait obtenir et la réalité, il y a parfois une différence importante. Au final, le club est satisfait des conditions de cette opération, qui correspondaient aux objectifs fixés. Beaucoup de chiffres circulent, mais ils ne correspondent pas forcément à la réalité. Ce que je peux simplement dire, c'est que l'Olympique de Marseille a obtenu ce qui était prévu dans son budget ».