Mercato - Le PSG, Arsenal ou Liverpool : Yan Diomandé a choisi son club pour la saison prochaine !

Alors qu’il tient déjà un accord avec Maghnes Akliouche, le PSG ne lâche pas Yan Diomandé pour autant. Le club de la capitale est toujours sur la piste de l’international ivoirien du RB Leipzig, également annoncé dans le viseur de Liverpool et d’Arsenal. Toutefois, la position du joueur n’aurait pas changé et son souhait serait toujours de rejoindre Paris.
Après avoir bouclé le départ de Gonçalo Ramos (25 ans) à l’AC Milan, et en attendant celui de Kang-in Lee (25 ans) à l’Atlético de Madrid, place aux arrivées du côté du PSG. En ce sens, un accord a été trouvé avec Maghnes Akliouche (24 ans, AS Monaco), comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, tandis que le club de la capitale est toujours sur la piste de Yan Diomandé.
Le PSG a toujours la préférence de Diomandé
Un dossier dans lequel le PSG n’est pas seul, puisque Liverpool, Arsenal et Manchester City sont également annoncés sur la piste de l’ailier âgé de 19 ans. D’après les informations de TEAMtalk, ces trois clubs auraient d’ailleurs de nouveau approché les représentants de Yan Diomandé la semaine dernière, mais la réponse aurait été la même : l’international ivoirien (14 sélections) veut rejoindre le Paris Saint-Germain.
« Diomandé restera un joueur de Leipzig »
Toutefois, s’entendre avec le RB Leipzig, où il est sous contrat jusqu’en juin 2030, pourrait s’avérer compliqué. Le club allemand réclamerait plus de 100M€ et a déjà fermé la porte, par la voix de son directeur sportif, Marcel Schäfer : « Notre intention est clairement que Yan Diomandé joue pour le RB Leipzig la saison prochaine. Et nous n’allons pas déroger à cela. Nous savons exactement ce qu’il vaut. Bien sûr, si Yan continue à progresser comme il l’a fait jusqu’à présent, le moment viendra où nous lui permettrons de franchir une nouvelle étape – mais pas cette année. Si nous ne trouvons pas de solution, tant pis – mais il lui reste encore un contrat de quatre ans. Je tiens donc à le souligner une nouvelle fois : Yan Diomandé restera un joueur de Leipzig. »