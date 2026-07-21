Mercato - Le PSG, Arsenal ou Liverpool : Yan Diomandé a choisi son club pour la saison prochaine !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il tient déjà un accord avec Maghnes Akliouche, le PSG ne lâche pas Yan Diomandé pour autant. Le club de la capitale est toujours sur la piste de l’international ivoirien du RB Leipzig, également annoncé dans le viseur de Liverpool et d’Arsenal. Toutefois, la position du joueur n’aurait pas changé et son souhait serait toujours de rejoindre Paris.

Après avoir bouclé le départ de Gonçalo Ramos (25 ans) à l’AC Milan, et en attendant celui de Kang-in Lee (25 ans) à l’Atlético de Madrid, place aux arrivées du côté du PSG. En ce sens, un accord a été trouvé avec Maghnes Akliouche (24 ans, AS Monaco), comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, tandis que le club de la capitale est toujours sur la piste de Yan Diomandé.

Le PSG a toujours la préférence de Diomandé Un dossier dans lequel le PSG n’est pas seul, puisque Liverpool, Arsenal et Manchester City sont également annoncés sur la piste de l’ailier âgé de 19 ans. D’après les informations de TEAMtalk, ces trois clubs auraient d’ailleurs de nouveau approché les représentants de Yan Diomandé la semaine dernière, mais la réponse aurait été la même : l’international ivoirien (14 sélections) veut rejoindre le Paris Saint-Germain.