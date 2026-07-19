Le PSG s’apprête à signer un attaquant que vous avez vu à la Coupe du Monde : «Tout est bouclé»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La Coupe du Monde 2026 de l'équipe de France s'est terminée samedi soir avec ce match pour la troisième place contre l'Angleterre, et certains joueurs des Bleus vont désormais pouvoir se concentrer pleinement sur le mercato. C'est notamment le cas de Maghnes Akliouche, qui fait l'objet d'un accord total pour son transfert au PSG et sera donc, sauf surprise, la prochaine recrue offensive du club de la capitale.

« Un transfert au PSG ? Je comprends que cette question vienne sur la table, mais pour l'instant je me concentre sur cette Coupe du monde. C'est la plus belle des compétitions et je suis content d'en faire partie. On va vraiment rester focus sur cette compétition », avait lâché Maghnes Akliouche (24 ans) en juin dernier, à l'aube de cette Coupe du Monde 2026 qu'il a disputé avec l'équipe de France, refusant donc de répondre clairement sur la possibilité d'un transfert au PSG cet été. Et pourtant, au fil des joueurs, ce dossier a pris un sérieux coup de chaud, et le milieu offensif de l'AS Monaco s'apprête bel et bien à débarquer au PSG dans le cadre d'un transfert avoisinant les 50M€.

« Tout est bouclé entre Akliouche et le PSG » Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Fabrizio Romano a d'ailleurs confirmé la tendance pour Akliouche au PSG : « Maghnes Akliouche, l'ailier de l'AS Monaco, est un joueur spécial puisqu'il peut jouer comme numéro 10, comme ailier, il est jeune, talentueux et de nombreux clubs de Premier League le veulent. Mais le PSG mène la course à sa signature. Le PSG pousse pour le recruter et a déjà trouvé un accord avec le joueur. Tout est bouclé entre Akliouche et le PSG. Le contrat est prêt », confie le journaliste spécialisé sur le mercato au sujet de l'attaquant de l'équipe de France.