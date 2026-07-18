«C'est Mbappé qui dirige le club» : Le transfert de Michael Olise ravive les tensions au Real Madrid ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid a été le théâtre de certains conflits et de clans dans le vestiaire cette saison selon différentes sources dont le journaliste Romain Molina. Cet été, les Madrilènes ont recruté Bernardo Silva et Ibrahima Konaté, deux proches de Kylian Mbappé. Un troisième ami du capitaine de l'équipe de France est annoncé comme recrue potentielle : Michael Olise. Sa venue pourrait faire du grabuge à Madrid.

En un mois passé avec Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni en équipe de France dans le cadre de la Coupe du monde 2026, Michael Olise semblerait avoir été conforté dans son idée qu'un transfert au Real Madrid est la prochaine étape à suivre pour la suite de sa carrière. Et ce, dès cet été. C'est l'information communiquée par L'Equipe ces dernières heures qui aurait eu le mérite de faire réagir le comité de direction du Bayern Munich si l'on se fie aux informations récoltées par Romain Molina et partagées dans sa dernière vidéo YouTube.

Bernardo Silva et Ibrahima Konaté en partie au Real Madrid pour Kylian Mbappé ? Et si jamais ce transfert venait à voir le jour, il pourrait avoir de grosses répercussions sur l'équilibre du vestiaire du Real Madrid. Certes, le président Florentino Pérez serait presque « tombé amoureux » de Michael Olise au point de vouloir lui mettre le grappin dessus à tout prix avant la fin du mercato le 1er septembre prochain. Cependant, Michael Olise a noué une relation étroite avec Kylian Mbappé et ce transfert s'inscrirait aux yeux de certains joueurs du Real Madrid dans la lignée de ceux de Bernardo Silva proche de Mbappé qui avait déjà tenté de le recruter au PSG lorsqu'il y évoluait, ou encore celui d'Ibrahima Konaté comme l'a souligné Romain Molina.