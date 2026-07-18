150M€ : Le gros transfert qui pourrait voir le jour cet été au PSG !

Cet été, le PSG va devoir gérer l’avenir de Bradley Barcola. Considéré comme intransférable par le club parisien, l’ailier de 23 ans va devoir trancher de son côté. Alors qu’une réunion à ce sujet est prévue lorsque le joueur rentrera de la Coupe du Monde, le club francilien pourrait récupérer 150M€ en cas de départ de son numéro 29.
Désireux de réaliser une nouvelle grosse saison, le PSG pourrait vivre un gros départ cet été. N’ayant jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable aux yeux de Luis Enrique, Bradley Barcola est très convoité sur le mercato estival. Suivi par Liverpool, mais aussi par Arsenal et le Bayern Munich, l’international Français n’a pas encore tranché concernant son avenir. De son côté, le PSG a pris sa décision : Barcola n’est pas à vendre.
Bradley Barcola va trancher à son retour de la Coupe du Monde
Cependant, dans le cas où l’ailier de 23 ans déciderait de quitter le club, le club de la capitale pourrait le laisser partir contre 150M€ comme le rappelle l’Equipe ce vendredi. Le quotidien sportif annonce que lorsque Bradley Barcola rentrera à Paris après la Coupe du Monde, une réunion aura lieu entre le joueur et les dirigeants afin d’évoquer son avenir. Ainsi, c’est véritablement le joueur qui aura le dernier mot dans ce dossier, et reste à savoir si en cas de volonté de départ, une grosse offre arrivera sur la table du PSG…
« Un départ reste possible en cas de très grosse offre »
Dernièrement, le journaliste Fabrizio Romano a fait le point sur ce dossier Bradley Barcola affirmant qu’un départ est bel et bien possible : « Un départ reste possible en cas de très grosse offre. Départ possible ? Oui, mais seulement si un club vient avec beaucoup d'argent. Et Liverpool le sait très bien. Et Liverpool reste intéressé par le joueur donc il faut désormais attendre de voir ce qu'il se passera. » Affaire à suivre…