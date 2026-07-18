150M€ : Le gros transfert qui pourrait voir le jour cet été au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG va devoir gérer l’avenir de Bradley Barcola. Considéré comme intransférable par le club parisien, l’ailier de 23 ans va devoir trancher de son côté. Alors qu’une réunion à ce sujet est prévue lorsque le joueur rentrera de la Coupe du Monde, le club francilien pourrait récupérer 150M€ en cas de départ de son numéro 29.

Désireux de réaliser une nouvelle grosse saison, le PSG pourrait vivre un gros départ cet été. N’ayant jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable aux yeux de Luis Enrique, Bradley Barcola est très convoité sur le mercato estival. Suivi par Liverpool, mais aussi par Arsenal et le Bayern Munich, l’international Français n’a pas encore tranché concernant son avenir. De son côté, le PSG a pris sa décision : Barcola n’est pas à vendre.

Bradley Barcola va trancher à son retour de la Coupe du Monde Cependant, dans le cas où l’ailier de 23 ans déciderait de quitter le club, le club de la capitale pourrait le laisser partir contre 150M€ comme le rappelle l’Equipe ce vendredi. Le quotidien sportif annonce que lorsque Bradley Barcola rentrera à Paris après la Coupe du Monde, une réunion aura lieu entre le joueur et les dirigeants afin d’évoquer son avenir. Ainsi, c’est véritablement le joueur qui aura le dernier mot dans ce dossier, et reste à savoir si en cas de volonté de départ, une grosse offre arrivera sur la table du PSG…