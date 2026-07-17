Mercato - PSG : Le transfert d’un attaquant de l’équipe de France relancé après la Coupe du monde 2026 ?

Pierrick Levallet

Les choses sont en train de s’emballer du côté du PSG sur le mercato. Le club de la capitale souhaite se renforcer mais pourrait également boucler certains départs. Bradley Barcola est notamment annoncé vers la sortie depuis un moment. Et le dossier de l’international français pourrait être relancé une fois la Coupe du monde 2026 arrivée à son terme.

Le PSG avait prévu un mercato animé après son second sacre consécutif en Ligue des champions. Et les choses sont en train de s’emballer pour le club de la capitale, surtout dans le sens des départs. Après Gonçalo Ramos à l’AC Milan, Kang-In Lee va plier bagages et rejoindre l’Atlético de Madrid. Mais un autre attaquant pourrait partir cet été : Bradley Barcola. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que l’ailier de 23 ans n’était pas insensible à l’intérêt de Liverpool. Et son dossier pourrait bien être relancé une fois la Coupe du monde 2026 terminée.

«Le joueur va s’entretenir avec ses agents une fois la Coupe du monde terminée» « Concernant Bradley Barcola, ce que je vous ai déjà dit, c’est que le joueur va s’entretenir avec ses agents une fois la Coupe du monde terminée. Eux iront discuter avec le PSG, mais Barcola ne négocie pas un nouveau contrat et son départ est possible en cas de grosse offre. Son départ est garanti si un club arrive avec une grosse somme d’argent. Liverpool est intéressé et est conscient de ça » a ainsi révélé Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.