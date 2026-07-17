Mercato - PSG : Un journaliste anglais lance un dossier totalement inattendu !

Alors que le PSG s'est séparé de Gonçalo Ramos et s'apprête à vendre Lee Kang-In ainsi que Randal Kolo Muani, d'autres départs vont-ils suivre ? En Angleterre, un journaliste évoque même la possibilité que Liverpool se positionne pour recruter Illia Zabarnyi.
Recruté l'été dernier pour environ 66M€, Illia Zabarnyi était présenté comme le successeur de Marquinhos à moyen terme. Cependant, l'international ukrainien a réalisé une première saison très décevante. Et alors qu'aucune rumeur ne circule concernant un départ, le journaliste anglais David Lynch, spécialisé sur Liverpool, imagine bien les Reds passer à l'action. Un raisonnement qui n'a rien d'incohérent puisque Richard Hughes, directeur sportif de Liverpool depuis 2024, avait recruté Illia Zabarnyi lorsqu'il était dirigeant à Bournemouth, sans oublier qu'Andoni Iraola, le nouveau coach des Reds, a eu l'Ukrainien sous ses ordres avec les Cherries. Par conséquent, alors que le club anglais a vu Ibrahima Konaté rejoindre le Real Madrid cet été, David Lynch estime qu'il serait logique que le duo Hughes-Iraola s'intéresse au joueur du PSG.
Zabarnyi la surprise à Liverpool ?
« Je pense que c’est le genre de transfert qui pourrait aboutir. Richard Hughes le connaît depuis son passage à Bournemouth et sait tout de ce joueur. Bien sûr, l’entraîneur l’appréciera également. Si le PSG se retrouve dans une situation où il se dit : “Bon, ça n’a pas vraiment marché ; nous sommes prêts à conclure un accord à prix réduit”, c’est le genre d’occasion que Liverpool a tendance à ne pas laisser passer. Pensez à la façon dont ils ont recruté Ryan Gravenberch à un prix réduit auprès du Bayern. Ça n’avait pas marché pour lui là-bas, mais il est venu à Liverpool, et ça a clairement fonctionné. Ils ont déjà montré par le passé qu’ils étaient à l’affût de ce genre de transferts, donc pour moi, celui-là semble beaucoup plus logique et pourrait bien aboutir… », confie-t-il sur RedMenTV avant de poursuivre.
«Je pense que c’est un dossier à suivre de près»
« Je pense que Liverpool est un peu à court de défenseurs centraux. On compte énormément sur [Jérémie] Jacquet et [Giovanni] Leoni, et bien sûr sur [Virgil] Van Dijk, qui a désormais un an de plus, pour composer avec les options dont on dispose actuellement. Zabarnyi est un joueur qui, selon moi, pourrait bien être dans le viseur. Mais encore une fois, le mercato n’en est qu’à ses débuts, et il faudra peut-être que le PSG confirme qu’il n’y a pas vraiment de place pour lui là-bas pour que ce transfert se concrétise. Cela pourrait prendre quelques semaines avant que ce dossier ne se concrétise, mais je ne m’avancerais pas à l’écarter d’emblée. Je pense que c’est un dossier à suivre de près », ajoute David Lynch.