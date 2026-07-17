Mercato - PSG : Un journaliste anglais lance un dossier totalement inattendu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG s'est séparé de Gonçalo Ramos et s'apprête à vendre Lee Kang-In ainsi que Randal Kolo Muani, d'autres départs vont-ils suivre ? En Angleterre, un journaliste évoque même la possibilité que Liverpool se positionne pour recruter Illia Zabarnyi.

Recruté l'été dernier pour environ 66M€, Illia Zabarnyi était présenté comme le successeur de Marquinhos à moyen terme. Cependant, l'international ukrainien a réalisé une première saison très décevante. Et alors qu'aucune rumeur ne circule concernant un départ, le journaliste anglais David Lynch, spécialisé sur Liverpool, imagine bien les Reds passer à l'action. Un raisonnement qui n'a rien d'incohérent puisque Richard Hughes, directeur sportif de Liverpool depuis 2024, avait recruté Illia Zabarnyi lorsqu'il était dirigeant à Bournemouth, sans oublier qu'Andoni Iraola, le nouveau coach des Reds, a eu l'Ukrainien sous ses ordres avec les Cherries. Par conséquent, alors que le club anglais a vu Ibrahima Konaté rejoindre le Real Madrid cet été, David Lynch estime qu'il serait logique que le duo Hughes-Iraola s'intéresse au joueur du PSG.

Zabarnyi la surprise à Liverpool ? « Je pense que c’est le genre de transfert qui pourrait aboutir. Richard Hughes le connaît depuis son passage à Bournemouth et sait tout de ce joueur. Bien sûr, l’entraîneur l’appréciera également. Si le PSG se retrouve dans une situation où il se dit : “Bon, ça n’a pas vraiment marché ; nous sommes prêts à conclure un accord à prix réduit”, c’est le genre d’occasion que Liverpool a tendance à ne pas laisser passer. Pensez à la façon dont ils ont recruté Ryan Gravenberch à un prix réduit auprès du Bayern. Ça n’avait pas marché pour lui là-bas, mais il est venu à Liverpool, et ça a clairement fonctionné. Ils ont déjà montré par le passé qu’ils étaient à l’affût de ce genre de transferts, donc pour moi, celui-là semble beaucoup plus logique et pourrait bien aboutir… », confie-t-il sur RedMenTV avant de poursuivre.