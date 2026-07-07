Coupe du monde 2026 : Après la débâcle du Brésil, Marquinhos lâche une énorme annonce pour le futur !

Dimanche soir, le Brésil a été éliminé dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Une terrible désillusion pour la Seleçao qui court après sa sixième étoile depuis 2002. Et après la défaite contre la Norvège, le capitaine Marquinhos a tenu des propos très fort pour l’avenir de la sélection brésilienne.
Après avoir eu très chaud contre le Japon, le Brésil est tombé dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde, battu par la Norvège (2-1) avec un doublé d'Erling Haaland. Une terrible désillusion pour la Seleçao de Carlo Ancelotti qui pourrait être amené à prendre des grandes décisions pour l'avenir du foot brésilien comme l'a laissé entendre le capitaine Marquinhos.
Marquinhos affiche sa désillusion
« C’est inexplicable. C’est vraiment difficile d’en parler. Nous devons accepter cet échec et faire preuve d’autocritique. De l’expérience que nous avons, on sait que ces matchs sont très difficiles. Tout ballon est décisif. L’équipe de Norvège a réussi à concrétiser leurs occasions. On a raté les chances qu’on avait. On a eu plusieurs opportunités. La Coupe du Monde c’est celui qui fait le moins d’erreurs qui arrive à passer au tour suivant. Il faut faire son mea culpa. Je suis le capitaine et l’un des plus âgés. Il faut assumer cette culpabilité. Et pour les prochaines équipes et les prochains joueurs, ils vont devoir prendre ça en considération. Il faut être patient avec les plus jeunes. Il ne faut pas arriver en Coupe du Monde avec un cycle comme ça », a-t-il confié après la rencontre.
«Aujourd’hui commence un nouveau cycle»
Mais surtout Marquinhos a voulu rapidement se projeter sur le futur en assurant qu’il faudrait probablement repartir de zéro afin d’entamer un nouveau cycle : « On a beaucoup donné. On a commis des erreurs où il fallait être efficace Le football aujourd’hui est très équilibré. Il faut apprendre avec nos erreurs et en tirer des leçons. Merci à tous ceux qui sont venus assister au match et nous supporter. J’espère que le peuple continuera de soutenir les joueurs pour les prochaines générations. Il y a 4 ans de travail pour la prochaine Coupe du Monde. Aujourd’hui commence un nouveau cycle ». Reste désormais à savoir si ce nouveau cycle se fera avec ou sans Marquinhos qui aura 36 ans lors de la prochaine Coupe du monde.