Coupe du monde 2026 : Après la débâcle du Brésil, Marquinhos lâche une énorme annonce pour le futur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, le Brésil a été éliminé dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Une terrible désillusion pour la Seleçao qui court après sa sixième étoile depuis 2002. Et après la défaite contre la Norvège, le capitaine Marquinhos a tenu des propos très fort pour l’avenir de la sélection brésilienne.

Après avoir eu très chaud contre le Japon, le Brésil est tombé dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde, battu par la Norvège (2-1) avec un doublé d'Erling Haaland. Une terrible désillusion pour la Seleçao de Carlo Ancelotti qui pourrait être amené à prendre des grandes décisions pour l'avenir du foot brésilien comme l'a laissé entendre le capitaine Marquinhos.

Marquinhos affiche sa désillusion « C’est inexplicable. C’est vraiment difficile d’en parler. Nous devons accepter cet échec et faire preuve d’autocritique. De l’expérience que nous avons, on sait que ces matchs sont très difficiles. Tout ballon est décisif. L’équipe de Norvège a réussi à concrétiser leurs occasions. On a raté les chances qu’on avait. On a eu plusieurs opportunités. La Coupe du Monde c’est celui qui fait le moins d’erreurs qui arrive à passer au tour suivant. Il faut faire son mea culpa. Je suis le capitaine et l’un des plus âgés. Il faut assumer cette culpabilité. Et pour les prochaines équipes et les prochains joueurs, ils vont devoir prendre ça en considération. Il faut être patient avec les plus jeunes. Il ne faut pas arriver en Coupe du Monde avec un cycle comme ça », a-t-il confié après la rencontre.